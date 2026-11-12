Wypadek w Częstochowie. 30-letni Dominik wypadł z balkonu na dziewiątym piętrze

Ta tragedia rozegrała się we wrześniu 2026 roku na terenie Częstochowy. Z balkonu mieszkania usytuowanego na dziewiątym piętrze jednego z tamtejszych bloków wypadł 30-letni Dominik.

Wypadek z tak dużej wysokości zazwyczaj kończy się tragicznie, jednak w tym przypadku zadziałał niezwykły zbieg okoliczności. Zgodnie z doniesieniami lokalnego serwisu klobucka.pl, spadający mężczyzna uderzył w drzewo, co zamortyzowało upadek.

Choć 30-latek uszedł z życiem, jego ciało doznało bardzo poważnych uszkodzeń. Specjaliści zdiagnozowali u niego rozległy uraz wielonarządowy, a także uszkodzenie szyjnego odcinka rdzenia kręgowego.

Od tego momentu zarówno poszkodowany mężczyzna, jak i jego rodzina, toczą wyczerpującą walkę o jego powrót do zdrowia i dalszą przyszłość.

30-letni Dominik z Częstochowy walczy o zdrowie na oddziale intensywnej terapii

Kondycja zdrowotna pacjenta cały czas określana jest jako bardzo ciężka. Dominik leży na oddziale intensywnej terapii, gdzie oddycha przy wsparciu respiratora i pozostaje pod całodobowym nadzorem lekarzy.

Poszkodowanego czeka teraz żmudny proces leczenia połączony z wymagającą rehabilitacją. Przez wzgląd na uraz rdzenia kręgowego trudno obecnie wyrokować, w jakim stopniu mężczyzna odzyska dawną sprawność.

Członkowie rodziny zaznaczają mimo wszystko, że poszkodowany 30-latek wykazuje ogromny hart ducha i ani myśli się poddawać.

„Ma dla kogo żyć i ma o co walczyć” – napisali w opisie internetowej zbiórki.

Najbliżsi nie tracą nadziei, że wdrożenie właściwych procedur medycznych oraz ćwiczeń pozwoli mu na wypracowanie jak największej samodzielności w przyszłości.

Zbiórka na leczenie 30-letniego Dominika. Rodzina z Częstochowy apeluje o wsparcie

W rodzinnym domu za szybki powrót 30-latka do pełni sił trzymają kciuki wszyscy krewni, w tym mama, babcia, rodzeństwo, ciocie, a także bratowa oraz mała bratanica.

Bliscy otwarcie przyznają, że obecne położenie jest dla nich skrajnie trudne. Rachunki za profesjonalną rehabilitację, kolejne etapy leczenia oraz stałą opiekę całkowicie przerastają budżet, jakim dysponuje rodzina poszkodowanego.

W obliczu takich wyzwań krewni podjęli decyzję o wystosowaniu prośby o wsparcie finansowe do wszystkich ludzi dobrej woli.

W serwisie Pomagam.pl założono specjalną kwestę, w ramach której rodzina chce zgromadzić kwotę 100 tysięcy złotych.

Na dzień 12 listopada o godzinie 21.48 na koncie zbiórki znajdowało się 3186 złotych. Stanowi to zaledwie ułamek potrzebnych funduszy.

„Wierzymy, że z Waszą pomocą i dzięki intensywnej rehabilitacji uda mu się odzyskać jak najwięcej sprawności” – napisali bliscy.

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Kosztowna rehabilitacja po upadku z 9. piętra. Jak można pomóc Dominikowi z Częstochowy?

Rodzina zdaje sobie sprawę, że proces powrotu 30-latka do zdrowia może zająć jeszcze wiele długich miesięcy. Mimo tych trudnych prognoz bliscy Dominika cały czas zachowują ogromną nadzieję na lepsze jutro.

Każdy kolejny turnus rehabilitacyjny otwiera przed nim nową szansę na polepszenie kondycji zdrowotnej oraz przywrócenie chociażby ułamka dawnej sprawności fizycznej.

„Bardzo prosimy ludzi o wielkich sercach o wsparcie – każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas gigantyczne znaczenie” – apeluje rodzina.

Autorzy apelu zwracają się także z prośbą o dalsze przekazywanie informacji o zbiórce w sieci, dzięki czemu dramatyczna historia Dominika zyska znacznie większy zasięg.

Młody mężczyzna cudem ocalał po upadku z dziewiątego piętra. Aktualnie mierzy się z kolejnym ogromnym wyzwaniem, jakim jest batalia o własne zdrowie, niezależność i powrót do stęsknionej rodziny.