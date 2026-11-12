Przedterminowe wybory w Częstochowie. Jest projekt rozporządzenia premiera

W Częstochowie rusza kolejne starcie o władzę. Po tym, jak w październikowym referendum lokalna społeczność odwołała dotychczasowego włodarza oraz wszystkich miejskich radnych, wystartowały przygotowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów samorządowych w tym mieście.

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło w czwartek, 12 listopada, przygotowany przez Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia, który dotyczy formalnego zarządzenia wyborów nowego prezydenta Częstochowy oraz członków rady.

Opublikowany dokument zakłada, że głosowanie odbędzie się w niedzielę, 24 stycznia 2027 roku, kiedy to Częstochowianie znów udadzą się do urn.

Warto zaznaczyć, że wskazany termin nie jest jeszcze ostateczny i oficjalnie zatwierdzony. Obecnie dokument przechodzi przez etap konsultacji, a sama data wyborów stanie się wiążąca dopiero po finalnym przyjęciu i opublikowaniu rozporządzenia.

Kalendarz wyborczy w Częstochowie. Komitety mają mało czasu na formalności

W rządowym projekcie rozpisano także szczegółowy plan najważniejszych działań wyborczych. Pokazuje on wyraźnie, że tempo przygotowań do głosowania mocno przyspieszy jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej trzeba będzie zgłosić maksymalnie do 10 grudnia. Z kolei na rejestrację list kandydatów ubiegających się o mandaty w Radzie Miasta komitety mają czas do 23 grudnia do godziny 16.

Ostateczny termin na zgłaszanie nazwisk polityków walczących o fotel prezydenta Częstochowy mija 31 grudnia o godzinie 16.

Taki układ dat sprawia, że główna część kampanii wyborczej będzie toczyć się w okresie świąteczno-noworocznym.

Przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego już wcześniej sygnalizowali, że organizacja przedterminowych wyborów wiąże się z bardzo napiętym harmonogramem. Jak relacjonowało Radio Jura, dyrektor częstochowskiej delegatury KBW Tomasz Doruchowski zwracał uwagę na to, że po oficjalnym zarządzeniu głosowania komitety będą miały bardzo mało czasu na załatwienie wszystkich spraw formalnych.

Kandydaci na prezydenta Częstochowy. Monika Pohorecka-Całka i Łukasz Wabnic pierwsi w wyścigu

Mimo braku oficjalnego zarządzenia w sprawie terminu głosowania, walka o głosy mieszkańców Częstochowy w praktyce już ruszyła.

Do tej pory chęć udziału w prezydenckim wyścigu ogłosiło dwoje kandydatów.

Pierwszą osobą jest związana z ugrupowaniem Rozwój Plus Monika Pohorecka-Całka, która w przerwanej niedawno kadencji zasiadała w radzie z ramienia PiS. W 2024 roku walczyła już o prezydenturę w mieście, ale wówczas w drugiej turze głosowania uległa Krzysztofowi Matyjaszczykowi.

Drugim politykiem, który potwierdził swój start, jest określający się mianem kandydata niezależnego Łukasz Wabnic. W przeszłości zasiadał on już w samorządzie, zdobywając mandat miejskiego radnego z list SLD w 2010 i 2014 roku.

Pozostałe siły polityczne nie ogłosiły jeszcze swoich oficjalnych decyzji personalnych w tej sprawie.

W szeregach Koalicji Obywatelskiej jako potencjalny kandydat pojawia się Łukasz Pabiś, który obecnie pełni funkcję komisarza Częstochowy, a wcześniej był wiceprezydentem. Po przejęciu tymczasowego zarządu nad miastem nie wykluczył on startu i zadeklarował, że podejmie rękawicę, jeśli tylko otrzyma taką propozycję.

Swój własny start w wyścigu o fotel prezydenta zapowiada także komitet odpowiedzialny za organizację październikowego referendum, choć nazwisko ich reprezentanta pozostaje na razie tajemnicą.

Referendum w Częstochowie. Mieszkańcy odwołali Krzysztofa Matyjaszczyka i Radę Miasta

Konieczność zorganizowania przedterminowych wyborów to bezpośredni skutek referendum lokalnego, które odbyło się 25 października 2026 roku.

W trakcie tamtego głosowania Częstochowianie postanowili pozbawić stanowiska rządzącego miastem od 2010 roku prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, a także rozwiązać liczącą 25 osób Radę Miasta.

Zwolennicy zmian mieli miażdżącą przewagę. Zgodnie z oficjalnymi wyliczeniami, za dymisją prezydenta opowiedziały się 49 952 osoby przy zaledwie 1 563 głosach sprzeciwu, natomiast odwołanie Rady Miasta poparło 49 449 wyborców, podczas gdy przeciwnego zdania było 1 933 głosujących.

Udział mieszkańców w głosowaniu przekroczył ustawowe progi frekwencyjne, co sprawiło, że wyniki obu referendów stały się wiążące.

Tym samym wyborcy w Częstochowie przesądzili o natychmiastowym odwołaniu prezydenta oraz miejskich radnych.

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Krzysztof Matyjaszczyk z zarzutami korupcyjnymi. Były prezydent Częstochowy wraca do starostwa

Głównym impulsem, który skłonił inicjatorów do zorganizowania referendum, były ciężkie zarzuty korupcyjne postawione prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi.

Począwszy od 25 lutego 2026 roku na samorządowcu ciążył nałożony przez prokuraturę zakaz pełnienia funkcji prezydenta, a także zakaz wstępu do budynku urzędu oraz nawiązywania kontaktu z podległymi mu urzędnikami.

Sam Matyjaszczyk od początku stanowczo odrzuca oskarżenia o złamanie prawa i przekonuje, że cała sprawa jest wyłącznie efektem pomówień.

Po utracie stanowiska w wyniku referendum były włodarz miasta wznowił pracę w starostwie powiatowym w Częstochowie, gdzie wcześniej przez niemal 19 lat korzystał z bezpłatnego urlopu.

Do momentu wyboru nowego samorządu ster rządów w mieście trzyma powołany przez premiera Donalda Tuska komisarz Łukasz Pabiś.

Jeżeli proponowana w rządowym dokumencie data wejdzie w życie, to dokładnie 24 stycznia 2027 roku częstochowianie znów rozstrzygną, w czyje ręce oddać stery miasta.