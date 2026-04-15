Śmierć Jacka Magiery wstrząsnęła polskim środowiskiem piłkarskim. Trener i były reprezentant klubów Ekstraklasy zmarł nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat po zasłabnięciu podczas aktywności fizycznej. Informacja o jego odejściu wywołała ogromne poruszenie wśród kibiców, zawodników i działaczy sportowych.

Zmarły szkoleniowiec cieszył się ogromnym szacunkiem kibiców – w przeszłości święcił triumfy w barwach Legii Warszawa, a później z sukcesami trenował tę drużynę w elitarnych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zdobył również tytuł wicemistrza kraju, prowadząc zawodników Śląska Wrocław.

Szczególnie mocno stratę przeżyła Częstochowa, rodzinne miasto szkoleniowca. To właśnie tutaj Magiera stawiał pierwsze kroki jako piłkarz i rozpoczynał swoją drogę w futbolu jako wychowanek Rakowa Częstochowa.

Symboliczny hołd kibiców Rakowa

Już kilka dni po tragicznej wiadomości kibice zaczęli spontanicznie oddawać hołd swojemu wychowankowi. Przy stadionie Rakowa pojawiło się symboliczne miejsce pamięci – ustawiono zdjęcie Jacka Magiery, pod którym fani zapalają znicze i zostawiają klubowe szaliki.

To miejsce szybko stało się punktem spotkań dla osób, które chcą w ciszy wspomnieć byłego piłkarza i trenera. Wiele osób podkreśla, że Magiera był nie tylko ważną postacią w świecie futbolu, ale także człowiekiem mocno związanym ze swoim rodzinnym miastem.

Czuwanie nad grobem Jacka Magiery:

Miasto chce trwale upamiętnić Magierę

Kibice nie chcą jednak, by pamięć o nim ograniczyła się tylko do symbolicznych gestów. Stowarzyszenie Kibiców „Wieczny Raków” zaproponowało, aby jedna z nowych miejskich inwestycji nosiła imię Jacka Magiery.

Chodzi o powstający wiadukt, który będzie elementem połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej w Częstochowie. Co ważne, w jego pobliżu planowana jest budowa nowego stadionu Rakowa, co nadaje całej inicjatywie szczególny, symboliczny charakter.

Pomysł spotkał się z pozytywnym przyjęciem władz miasta. Jeśli wszystkie formalności zostaną dopięte, projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Miasta Częstochowy.

Impuls dla sportowych inwestycji

Inicjatorzy pomysłu podkreślają, że upamiętnienie Magiery może mieć również szerszy wymiar.

Inicjatorzy wyrażają nadzieję, że podjęte działania będą również impulsem do realizacji kolejnych ważnych przedsięwzięć dla środowiska sportowego, w tym budowy nowego stadionu dla Rakowa Częstochowa na terenach byłego Elanex - przekazano w komunikacie.

Dla wielu kibiców taki gest byłby nie tylko wyrazem pamięci o zmarłym trenerze, ale także symbolem wdzięczności dla człowieka, który swoją karierę zaczynał właśnie w Częstochowie i zawsze podkreślał swoje związki z miastem.