Pogoda w Katowicach: 13-15 listopada

Weekend w Katowicach rozpocznie się od mało przyjemnej aury, jednak z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się poprawiać. Piątek upłynie pod znakiem opadów, sobota przyniesie wytchnienie od deszczu, a niedziela zapowiada się słonecznie, choć z porannym przymrozkiem. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 8 stopni Celsjusza.

Piątek z deszczem i chłodem

Początek weekendu, 13 listopada, będzie w Katowicach deszczowy. Prognozowane są słabe opady, które mogą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą około 7°C, natomiast w nocy temperatura spadnie do około 2 stopni. Poczucie chłodu spotęguje wiatr, wiejący z prędkością dochodzącą do 4 m/s.

Sobota pod znakiem chmur, ale bez deszczu

W sobotę, 14 listopada, pogoda nieco się uspokoi. Najważniejszą informacją jest brak opadów, co pozwoli na swobodniejsze planowanie czasu na zewnątrz. Niestety, niebo nad Katowicami pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami. Będzie też trochę chłodniej niż w piątek – temperatura maksymalna wyniesie około 6°C, a minimalna spadnie do zaledwie 1 stopnia. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Słoneczna niedziela z porannym przymrozkiem

Niedziela, 15 listopada, przyniesie największą zmianę i okaże się najprzyjemniejszym dniem weekendu. Prognozy zapowiadają bezchmurne niebo i dużo słońca. To będzie też najcieplejszy dzień, z temperaturą w ciągu dnia dochodzącą do niemal 8°C. Trzeba jednak uważać na poranek, ponieważ noc z soboty na niedzielę przyniesie przymrozek – temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby, nieprzekraczający 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Katowicach?

Piątkowa, deszczowa pogoda sprzyja raczej aktywnościom pod dachem. To dobry moment na wizytę w kinie, muzeum czy nadrobienie zaległości w domu. Z kolei sobota, mimo pochmurnego nieba, będzie sucha, co stwarza okazję do spaceru po mieście lub parku. Niedziela to już idealny dzień na dłuższą wycieczkę i spędzenie czasu na świeżym powietrzu, by wykorzystać ostatnie chwile słonecznej, jesiennej aury. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu na poranny chłód.

Dane pogodowe: OpenWeather