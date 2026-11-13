Odsiaduje wyrok za zabicie małej Madzi. Nowe wieści o Katarzynie W.

Zwłoki dziewczynki odkryto w sosnowieckich ruinach obiektu kolejowego. Sąd wymierzył Katarzynie W. karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo córki. Wyrok pociągnął za sobą również dotkliwe skutki finansowe. Jak informował „Fakt”, skazana musiała pokryć wydatki związane z bezpodstawnym postawieniem służb na nogi po fałszywym zgłoszeniu o porwaniu. Należność ta przekroczyła pułap 113 tys. zł.

Skazana przez przeszło dekadę pobytu w zakładzie karnym właściwie nie podejmowała zatrudnienia, przez co jej dług stał w miejscu. Z ustaleń „Faktu” wynika, że przełom nastąpił dopiero w 2024 r., kiedy komornik zaczął otrzymywać środki potrącane z pensji Katarzyny W. Od tamtego momentu udało się ściągnąć w sumie około 5,7 tys. zł, co daje średnią poniżej 240 zł w skali miesiąca.

Jeszcze w 2012 r. na łamach „Super Expressu” Katarzyna W. wspominała swój początkowy pobyt w areszcie. Przyznała wówczas, że inne osadzone na starcie traktowały ją gorzej niż resztę kobiet. „Jeść mogłam tylko po tym, jak one zjadły. Codziennie to ja sprzątałam” – relacjonowała. Zaznaczyła jednak, że po upływie dwóch lub trzech dni atmosfera w celi uległa poprawie.

Prawo do złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie Katarzyna W. uzyska po spędzeniu za kratami 20 lat, czyli w 2032 r. Taki krok nie gwarantuje jednak automatycznego opuszczenia murów więzienia, ponieważ ostateczny głos należy do sądu. Przy rozpatrywaniu sprawy pod uwagę brane będzie między innymi zachowanie skazanej w trakcie odsiadki oraz jej zaangażowanie w regulowanie zasądzonych należności finansowych.

18

Tragedia rozegrała się 24 stycznia 2012 r. w Sosnowcu, kiedy życie straciła sześciomiesięczna Madzia. Katarzyna W. przekazała wtedy funkcjonariuszom policji informację o napaści i uprowadzeniu niemowlęcia prosto z wózka. W kilkudniową akcję poszukiwawczą włączyli się mundurowi, dziennikarze oraz okoliczni mieszkańcy, a matka razem z mężem prosiła przed kamerami rzekomego sprawcę o oddanie dziecka. Do działań dołączył również detektyw Krzysztof Rutkowski, któremu kobieta ostatecznie wyznała prawdę o śmierci Madzi, wciąż obstając przy wersji o nieszczęśliwym wypadku.

Prokuratura obaliła jednak te tłumaczenia. Matka dziecka sama pokazała śledczym ruiny budynku kolejowego niedaleko parku przy ul. Żeromskiego, gdzie ukryła zwłoki. Przeprowadzone sekcje i badania dowiodły, że przyczyną zgonu dziewczynki było uduszenie. Chociaż Katarzyna W. usłyszała wyrok 25 lat więzienia, do dziś nie przyznała się do winy, a o wcześniejsze wyjście na wolność będzie mogła starać się po dwóch dekadach odsiadki.

10