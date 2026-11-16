Agresywny mężczyzna z nożem w centrum Częstochowy

Wszystko rozegrało się w niedzielne popołudnie, 15 listopada przy ulicy Kilińskiego. Około godziny 17.30 częstochowska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące niebezpiecznie zachowującego się mężczyzny w rejonie Teatru im. Adama Mickiewicza. Z informacji przekazanych przez świadków wynikało, że miał on zaczepiać przechodniów i grozić im ostrym narzędziem.

Jak poinformowała podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, funkcjonariusze natychmiast zareagowali na zgłoszenie. W pobliżu znajdował się już policyjny patrol, dzięki czemu mundurowi mogli szybko podjąć interwencję.

Sytuacja wzbudziła niepokój również wśród osób przebywających w teatrze. Ze względu na zagrożenie nie mogły one bezpiecznie opuścić budynku.

Policjanci obezwładnili 59-latka. Nie padły żadne strzały

Podczas interwencji policjanci zastosowali wobec agresywnego mężczyzny środki przymusu bezpośredniego. Funkcjonariuszom udało się skutecznie obezwładnić 59-latka, który następnie został przekazany pod opiekę lekarzy i przewieziony do szpitala.

Policja zdementowała jednocześnie doniesienia sugerujące, że podczas interwencji użyto broni palnej. W trakcie całej akcji nie oddano ani jednego strzału.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Mundurowi prowadzą czynności mające na celu odtworzenie dokładnego przebiegu niedzielnej interwencji.

Śledczy ustalają również, co kierowało zachowaniem 59-latka oraz ilu osobom mógł grozić nożem. Kolejne informacje dotyczące zdarzenia mogą pojawić się w poniedziałek, 16 listopada.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: