W kompleksie leśnym w Obidowej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęło dwóch mężczyzn w wieku 57 i 63 lat.

Mężczyźni udali się do lasu około godziny 8:00 ciągnikiem rolniczym SAM; pojazd wraz ze zwłokami ujawniono około 21:50.

Wstępne ustalenia wskazują, że ciągnik mógł zsunąć się ze stromego zbocza, przewrócić się i zatrzymać nad urwiskiem.

Koszmarny wypadek w Obidowej. Nie żyją dwaj mężczyźni

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę, 14 listopada, w kompleksie leśnym na terenie miejscowości Obidowa (województwo małopolskie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, dwaj mężczyźni w wieku 57 i 63 lat wybrali się do lasu około godziny 8:00 rano. Podróżowali specyficznym pojazdem – ciągnikiem rolniczym konstrukcji własnej, tak zwanym SAM-em. Maszyny tego typu są popularne w terenach górskich, jednak jazda nimi w trudnych warunkach niesie za sobą ogromne ryzyko.

Kiedy kontakt z mężczyznami się urwał, zaniepokojeni bliscy zaczęli drżeć o ich bezpieczeństwo. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano odpowiednie służby. Niestety, wieczorem ziścił się najczarniejszy scenariusz. Około godziny 21:50 ratownicy natrafili na ślad zaginionych. W głębi lasu ujawniono zniszczony pojazd oraz zwłoki obu poszukiwanych mieszkańców gminy Nowy Targ.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii

Wstępne ustalenia poczynione na miejscu zdarzenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek podczas poruszania się w wymagającym, górzystym terenie. Śledczy podejrzewają, że maszyna mogła zsunąć się ze stromego zbocza, a następnie zatrzymać się tuż nad urwiskiem, opierając się o jedno z drzew. Nie wyklucza się również hipotezy, że zanim pojazd zatrzymał się na przeszkodzie, uległ wcześniejszemu przewróceniu, co mogło doprowadzić do przygniecenia podróżujących nim mężczyzn.

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidowej. Teren, na którym doszło do dramatu, był niezwykle trudny i niedostępny, co wymagało od strażaków użycia specjalistycznego sprzętu.

Na miejscu katastrofy przez wiele godzin trwały intensywne czynności procesowe z udziałem prokuratora. Decyzją śledczych zwłoki obu mężczyzn zostały zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają precyzyjnie wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu 57-latka i 63-latka. Dokładne przyczyny oraz wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane w toku oficjalnego postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

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