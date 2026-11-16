Wjechali ciągnikiem do lasu i już nie wrócili. Dwóch mężczyzn nie żyje

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-11-16 9:19

Do potwornego zdarzenia doszło w małopolskiej miejscowości Obidowa. Dwóch mieszkańców gminy Nowy Targ pojechało do lasu ciągnikiem rolniczym własnej konstrukcji. Gdy długo nie wracali do swoich domów, rozpoczęto poszukiwania. Finał okazał się tragiczny. Służby ratunkowe odnalazły wywrócony pojazd oraz ciała dwóch mężczyzn w wieku 57 i 63 lat.

  • W kompleksie leśnym w Obidowej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym zginęło dwóch mężczyzn w wieku 57 i 63 lat.
  • Mężczyźni udali się do lasu około godziny 8:00 ciągnikiem rolniczym SAM; pojazd wraz ze zwłokami ujawniono około 21:50.
  • Wstępne ustalenia wskazują, że ciągnik mógł zsunąć się ze stromego zbocza, przewrócić się i zatrzymać nad urwiskiem.

Koszmarny wypadek w Obidowej. Nie żyją dwaj mężczyźni

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę, 14 listopada, w kompleksie leśnym na terenie miejscowości Obidowa (województwo małopolskie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, dwaj mężczyźni w wieku 57 i 63 lat wybrali się do lasu około godziny 8:00 rano. Podróżowali specyficznym pojazdem – ciągnikiem rolniczym konstrukcji własnej, tak zwanym SAM-em. Maszyny tego typu są popularne w terenach górskich, jednak jazda nimi w trudnych warunkach niesie za sobą ogromne ryzyko.

Kiedy kontakt z mężczyznami się urwał, zaniepokojeni bliscy zaczęli drżeć o ich bezpieczeństwo. Rozpoczęto akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowano odpowiednie służby. Niestety, wieczorem ziścił się najczarniejszy scenariusz. Około godziny 21:50 ratownicy natrafili na ślad zaginionych. W głębi lasu ujawniono zniszczony pojazd oraz zwłoki obu poszukiwanych mieszkańców gminy Nowy Targ.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii

Wstępne ustalenia poczynione na miejscu zdarzenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek podczas poruszania się w wymagającym, górzystym terenie. Śledczy podejrzewają, że maszyna mogła zsunąć się ze stromego zbocza, a następnie zatrzymać się tuż nad urwiskiem, opierając się o jedno z drzew. Nie wyklucza się również hipotezy, że zanim pojazd zatrzymał się na przeszkodzie, uległ wcześniejszemu przewróceniu, co mogło doprowadzić do przygniecenia podróżujących nim mężczyzn.

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej brały udział zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidowej. Teren, na którym doszło do dramatu, był niezwykle trudny i niedostępny, co wymagało od strażaków użycia specjalistycznego sprzętu.

Na miejscu katastrofy przez wiele godzin trwały intensywne czynności procesowe z udziałem prokuratora. Decyzją śledczych zwłoki obu mężczyzn zostały zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają precyzyjnie wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu 57-latka i 63-latka. Dokładne przyczyny oraz wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane w toku oficjalnego postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

Strażacy przy przewróconym ciągniku w lesie. Na miniaturowej wstawce zbliżenie na koło pojazdu. Szczegóły tragedii na SE.
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