W poniedziałek 23 listopada po południu osoby w różnym wieku licznie zgromadziły się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Z powodu trwającej przebudowy miejskiego rynku to właśnie tam wyznaczono punkt zbiórki dla każdego, kto chciał okazać smutek oraz wesprzeć rodziny zamordowanych. Punktualnie o godzinie 17:00 cichy pochód wyruszył w kierunku ulicy Polnej. Uczestnicy nieśli zapalone znicze i białe kwiaty, które stanowiły wyraz nadziei, czystych intencji oraz pamięci o zmarłych.

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Trasa Marszu Pamięci w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chwila zadumy przy ulicy Nowej

Uczestnicy wydarzenia szli ustaloną wcześniej trasą pod przewodnim hasłem „Łączy nas pamięć. Jednoczy sprzeciw wobec przemocy”. Po przejściu ulicy Polnej kolumna skręciła w ulicę Iłżecką, a w pobliżu skrzyżowania z ulicą Nową nastąpił krótki postój połączony z chwilą refleksji. W zupełnym milczeniu blask zniczy rozjaśniał listopadową ciemność, co stworzyło poruszający widok mieszkańców zjednoczonych w obliczu wspólnego dramatu.

Następnie zgromadzeni przeszli z ulicy Iłżeckiej na ulicę Okólną i Aleję 3 Maja, zmierzając na parking obok Zakładowego Domu Kultury. Przez całą drogę uczestnicy powstrzymali się od wznoszenia okrzyków, a podczas zgromadzenia zabrakło politycznych mów i oficjalnych przemówień. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami inicjatorów, marsz zachował w pełni ponadpartyjny oraz obywatelski wymiar.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkańcy dziękują funkcjonariuszom

Przemarsz zakończył się na parkingu przy Zakładowym Domu Kultury, który znajduje się dokładnie naprzeciwko budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. To właśnie tam zgromadzeni ułożyli przyniesione kwiaty oraz znicze, kreując tym samym symboliczny punkt pamięci.

W założeniu organizatorów ten finałowy element stanowił także wyraźny wyraz szacunku i podziękowania dla policjantów. Lokalna społeczność chciała w taki sposób wyrazić wdzięczność funkcjonariuszom za ich determinację, odwagę i ryzykowanie życia w trakcie skrajnie niebezpiecznej akcji, która zapobiegła kolejnym ofiarom.

Obywatelski Marsz Pamięci bez polityki. Solidarność z rodzinami ofiar

Inicjatywa zorganizowania Marszu Pamięci wyszła bezpośrednio od poruszonych tragedią mieszkańców miasta. Organizatorom zależało przede wszystkim na przełamaniu społecznej obojętności oraz okazaniu pełnego wsparcia bliskim poszkodowanych. Uczestnicy w stu procentach dostosowali się do próśb, by nie zabierać ze sobą żadnych symboli partyjnych, klubowych czy organizacyjnych. Najważniejsze tego dnia okazały się zwykła ludzka obecność, wspominanie zmarłych i jednoznaczna niezgoda na przemoc.

Tragedia w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie. Kulisy wydarzeń z listopada 2026 roku

Zrozumienie ogromnych emocji towarzyszących osobom idącym w Marszu Pamięci wymaga cofnięcia się do początku listopada 2026 roku, kiedy to doszło do wstrząsających dla całej Polski zdarzeń.

Michał Oksiński zastrzelił rodzinę w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zbrodnia przy ulicy Tylnej

Dramat rozegrał się początkowo w samym Ostrowcu Świętokrzyskim, w jednym z bloków przy ulicy Tylnej. W tamtejszym mieszkaniu 24-letni Michał Oksiński zamordował przy użyciu broni palnej członków swojej rodziny, w tym 53-letniego ojca Janusza, 51-letnią matkę Renatę i studiującą na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 21-letnią siostrę Magdalenę. Młody mężczyzna od stycznia dysponował sportowym pozwoleniem na broń i posiadał dwa zarejestrowane egzemplarze, a wspólnie ze swoim ojcem uczęszczał na treningi do klubu strzeleckiego „Świt” w Starachowicach.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Michał Oksiński otworzył ogień do przechodniów

W sobotę 7 listopada, bezpośrednio po zabójstwie domowników, sprawca wsiadł do auta należącego do jego ojca i pojechał do Krakowa. Około godziny 15:00 mężczyzna, mający na sobie kamizelkę kuloodporną i ubiór typu moro, wjechał od strony ulicy Sławkowskiej na Rynek Główny, gdzie zaczął strzelać z długiej broni do przypadkowych ludzi. Atak przyniósł śmierć 6 osobom, wśród których znalazło się czterech Polaków oraz turyści z Austrii i Wielkiej Brytanii, natomiast obrażenia odniosło 15 kolejnych osób, wliczając w to dwóch funkcjonariuszy policji.

Podczas wymiany ognia z policjantami pełniącymi patrol w mieście uzbrojony napastnik został trafiony. W krytycznym stanie przewieziono go do jednego z krakowskich szpitali, jednak przeprowadzona operacja nie uratowała mu życia i mężczyzna zmarł nad ranem w poniedziałek 9 listopada.

Pogrzeb rodziny Oksińskich w Waśniowie. Ostatnie pożegnanie ofiar zbrodni

Zamordowani członkowie rodziny Oksińskich wywodzili się z terenów gminy Waśniów i to właśnie w tej miejscowości w poniedziałek 16 listopada 2026 roku zorganizowano ceremonię pogrzebową. Po zakończeniu mszy świętej, którą celebrował ksiądz Ryszard Konecki, ciała Janusza, Renaty oraz Magdaleny złożono we wspólnej mogile na tamtejszym cmentarzu parafialnym.