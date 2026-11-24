Jackowski zapowiada kilka dni niepokoju. „Nie umiem powiedzieć, co to będą za zdarzenia”

Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Człuchowa, przedstawił kolejną wizję dotyczącą przyszłości Polski. Tym razem jego słowa koncentrują się na bezpieczeństwie państwa i możliwych wydarzeniach w pobliżu wschodniej granicy.

Według Jackowskiego niepokojąca sytuacja miałaby rozwijać się stopniowo. Najpierw przez kilka dni w różnych miejscach Polski miałyby występować trudne do przewidzenia incydenty.

Jasnowidz nie potrafi jednak określić, jaki charakter miałyby mieć te wydarzenia ani gdzie dokładnie mogłoby do nich dojść.

– Najpierw będą przez trzy, cztery dni jakieś nieprzewidywalne zdarzenia po stronie polskiej. Nie umiem powiedzieć, jak na razie, co to będą za zdarzenia – stwierdził Jackowski.

W jego przepowiedni pojawia się również wątek ogłoszenia stanu zagrożenia. Miałby on dotyczyć tylko określonej części kraju.

– Będą się działy rzeczy sporadyczne, ale uznane za niebezpieczne, jeśli chodzi o nasz kraj – przewiduje jasnowidz.

Ewakuacja mieszkańców trzech rejonów Polski? Jackowski wskazuje wschodnią granicę

Najbardziej niepokojącym elementem przepowiedni jest wizja ewakuacji ludności. Krzysztof Jackowski twierdzi, że w Polsce mogą zostać wyznaczone trzy obszary, z których mieszkańcy będą musieli opuścić swoje domy.

Według jego przewidywań nie chodzi o duże miasta ani całe województwa, lecz o znacznie mniejsze tereny, odpowiadające wielkością gminie, miejscowości lub grupie sąsiadujących ze sobą miejscowości.

– Ja mam wrażenie, że w trzech miejscach, ale to będą nieduże tereny, może to być miejscowość lub okolice lub rejon kilku miejscowości, będą ewakuowani ludzie z trzech rejonów w Polsce. Z tym, że mówię, nie kojarzą mi się rejony wielkie. To będzie decyzja rządowo-wojskowa – powiedział Jackowski.

W dalszej części wypowiedzi zasugerował, że przewidywane wydarzenia mogą dotyczyć wschodniej części Polski. Jasnowidz nie wymienił jednak żadnej konkretnej miejscowości ani województwa.

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„Trzeba będzie wyjątkowo uważać”. Jasnowidz mówi o ograniczeniach w przemieszczaniu się

W przepowiedni Jackowskiego pojawia się również scenariusz, w którym mieszkańcy niektórych obszarów mogliby zostać objęci dodatkowymi ograniczeniami.

Według jego wizji po serii niebezpiecznych incydentów władze miałyby wprowadzić specjalne środki bezpieczeństwa.

– Potem będzie ewakuacja trzech niedużych rejonów w Polsce, prawdopodobnie przy wschodniej granicy. To będzie jak gmina albo jakaś miejscowość. Potem nagle kojarzy mi się stan zagrożenia. Trzeba będzie wyjątkowo uważać albo nie będzie się można poruszać po jakichś rejonach swobodnie – mówił.

Jackowski łączy swoją przepowiednię z sytuacją za wschodnią granicą kraju. W jego wizji istotną rolę odgrywają również Białoruś oraz decyzje podejmowane na szczeblu wojskowym i rządowym.

Nie wyjaśnia jednak, co miałoby doprowadzić do ewakuacji ani kiedy przewidywane zdarzenia mogłyby nastąpić.

Czy Polsce naprawdę grozi ewakuacja? Przepowiednia Jackowskiego nie jest oficjalnym ostrzeżeniem

Wypowiedź Krzysztofa Jackowskiego może budzić emocje, szczególnie w kontekście sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że przedstawione przez niego scenariusze są wyłącznie osobistymi przewidywaniami, których wiarygodność nie została potwierdzona.

Nie stanowią one informacji o planowanych działaniach rządu, wojska ani służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Jackowski nie wskazał konkretnej daty ani miejsc, w których miałoby dojść do zapowiadanych przez niego wydarzeń. Nie ma podstaw, by traktować jego słowa jako zapowiedź rzeczywistej ewakuacji.

Oficjalne komunikaty dotyczące zagrożeń i ewentualnych działań ochronnych publikują właściwe organy państwowe, w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.