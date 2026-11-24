Kilkanaście barier, wzmożone patrole i dodatkowe środki ostrożności – tak wygląda zabezpieczenie tegorocznych jarmarków świątecznych w wielu polskich miastach. To reakcja na obawy, które nasiliły się po tragicznych wydarzeniach w krakowskim Rynku Głównym. Organizatorzy chcą, by mieszkańcy i turyści mogli bez obaw korzystać ze świątecznych atrakcji.

Także w Bydgoszczy przygotowania do inauguracji jarmarku objęły kwestie bezpieczeństwa. Przed jego otwarciem odbyło się kilka odpraw ze służbami. Zdecydowano o zaostrzeniu środków ostrożności.

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia poprosiliśmy bydgoską policję o komentarz. Funkcjonariusze zapowiedzieli obecność na terenie jarmarku.

– Informuję, że w miejscach, gdzie odbywać się będą jarmarki świąteczne, obecni będą także policjanci. Sposób i taktyka działania policji będą uzgadniane z organizatorami i adekwatne do rodzaju wydarzeń, a naszym celem będzie zapewnienie bezpieczeństwa ich uczestnikom – wyjaśniała mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Zapowiedzi potwierdziliśmy na miejscu. Podczas jarmarku można było spotkać policjantów oraz strażników miejskich, którzy patrolowali okolice i czuwali nad bezpieczeństwem odwiedzających.

– Myślę, że to dobre rozwiązanie. Dzięki temu możemy swobodnie korzystać z jarmarku i cieszyć się tym klimatem. Sytuacja w Krakowie pokazała, jak bardzo zmieniło się postrzeganie bezpieczeństwa w naszym kraju – powiedziała nam Gosia z Bydgoszczy.

Tłumy na otwarciu Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego

Mimo dodatkowych zabezpieczeń piątkowe otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców. Punktualnie o godz. 17 na Starym Rynku rozpoczęła się inauguracja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Najważniejszym momentem było rozświetlenie ogromnej, 14-metrowej choinki. Zapłonęły również miejskie iluminacje, a uroczystości towarzyszył pokaz zimnych ogni.

Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci i dorosłych. Podczas inauguracji rozdano 2 tysiące mikołajkowych czapeczek. Najmłodsi mogli spotkać renifera Rudolfa, któremu w tym roku towarzyszy Ciastek, a także podziwiać szczudlarzy.

Jarmark potrwa do 21 grudnia. Organizatorzy zachęcają, by do centrum najlepiej docierać komunikacją miejską.