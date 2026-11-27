W czwartek, 26 listopada, przed godziną 9 na ulicy Warszawskiej w Kielcach prowadzący Chevroleta Corvette zignorował policyjne sygnały świetlne oraz dźwiękowe do zatrzymania się i pojechał dalej. Funkcjonariusze podjęli pościg, który prowadził między innymi trasą S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Do internetu trafiło nagranie opublikowane przez Vector Ubezpieczenia, na którym zarejestrowano pieszych uciekających z chodnika oraz pędzący samochód.

Jeszcze tego samego dnia, przed godziną 18 na terenie Kielc, policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę. Prowadzący postępowanie funkcjonariusze apelują o kontakt do świadków zdarzenia, osób poszkodowanych w wyniku zachowania kierowcy, a także wszystkich, którzy mają nagrania mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności sprawy.

Służby poszukują zapisów z kamer monitoringu, wideorejestratorów oraz innych urządzeń rejestrujących. Wszelkie informacje przyjmuje Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pod numerem telefonu 47 801 34 00.

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