Zdarzenie rozegrało się w czwartek, 26 listopada, tuż przed godziną 9.00 rano w rejonie ulic Warszawskiej i Solidarności w Kielcach. Funkcjonariusze namierzyli tam sportowy samochód, który prowadził 41-letni mężczyzna poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Kiedy mundurowi podjęli próbę zatrzymania kierowcy, ten zaczął uciekać ulicami miasta.

Przebieg pościgu opisała podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

„Dzisiaj przed godziną 9:00 na ulicy Warszawskiej w Kielcach policjanci podjęli próbę zatrzymania pojazdu marki Chevrolet Corvette, za kierownicą którego siedział poszukiwany przez funkcjonariuszy 41-letni mężczyzna. Kierujący, mimo wydawanych przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych, nie zatrzymał się i podjął ucieczkę. W trakcie pościgu mężczyzna doprowadził do kolizji z policyjnym radiowozem oraz elementami infrastruktury drogowej. Ucieczkę kontynuował trasą S7 w kierunku Skarżyska-Kamiennej. Na ten moment w sprawie policjanci prowadzą czynności”.

Zanim czerwone coupe wyjechało na drogę ekspresową, jego kierowca stworzył zagrożenie na miejskich drogach. Według relacji świadków na ulicy Kościuszki 41-latek jechał pod prąd, po czym przez kilkaset metrów pędził chodnikiem, nie zważając na przepisy ani bezpieczeństwo pieszych. W trakcie tych manewrów zahaczył o zaparkowany samochód oraz otarł się o drzewo. Następnie pojechał w kierunku Wiśniówki, gdzie wjechał na trasę S7, a pędzące sportowe auto widziano jeszcze w okolicach Łącznej.

Do działań włączyli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Policja zwraca się z prośbą o pomoc do świadków oraz kierowców, którzy widzieli uciekającego na trasie. Sprawę skomentował również komisarz Kamil Tokarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

„Poszukujemy kierowcy czerwonego Chevroleta. Dzisiaj około godziny 9:00 na ulicy Solidarności w Kielcach kierujący nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego ruszyli za nim w pościg. Kierowca uszkodził między innymi radiowóz. Osoby, które widziały pojazd, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji – bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem alarmowym 112”.

Czerwony Chevrolet Corvette wyróżnia się na drodze, tym bardziej że ma uszkodzenia po porannych zderzeniach z radiowozem, drzewem i innym autem. Funkcjonariusze apelują, aby nie zatrzymywać poszukiwanego na własną rękę, lecz od razu przekazywać mundurowym informacje o miejscu jego pobytu.