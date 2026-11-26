Pogoda w Kielcach: 27-29 listopada

Weekend w Kielcach upłynie pod znakiem zimowej pogody, która z dnia na dzień będzie pokazywać coraz mroźniejsze oblicze. Zacznie się od lekkich opadów śniegu, ale to temperatura okaże się kluczowym elementem aury w dniach 27-29 listopada. Warto przygotować się na coraz niższe wartości na termometrach, szczególnie w nocy i o porankach.

Piątek: początek weekendu z lekkim śniegiem

Początek weekendu w Kielcach, 27 listopada, przywita mieszkańców lekkimi opadami śniegu. Temperatura przez cały dzień będzie utrzymywać się na niewielkim minusie, wahając się od około -3°C w nocy do -2°C w najcieplejszym momencie dnia. Odczucie chłodu spotęguje wiatr, którego prędkość osiągnie około 5 m/s. To będzie pochmurny dzień, który wprowadzi w pełni zimowy nastrój.

Sobota: mroźny, ale pogodny dzień

W sobotę aura w Kielcach wyraźnie się zmieni. Opady śniegu ustaną, a na niebie pojawi się słońce, ponieważ prognoza zapowiada bezchmurny dzień. Ta poprawa pogody będzie miała jednak swoją cenę – zrobi się znacznie zimniej. W nocy termometry mogą pokazać nawet -7°C. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około -2°C. Wiatr nieco osłabnie, jego prędkość wyniesie około 4 m/s.

Niedziela: najzimniejszy poranek weekendu

Niedziela, 29 listopada, okaże się najchłodniejszym dniem weekendu w Kielcach. To właśnie wtedy odnotujemy najniższą temperaturę, która w nocy i o poranku może spaść aż do -8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia również będzie mroźnie, a termometry wskażą maksymalnie -4°C. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, ale nie powinno padać. Prędkość wiatru utrzyma się na poziomie z soboty, czyli około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach przy takiej pogodzie?

Zimowa aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Piątkowe opady śniegu mogą zachęcać do spędzenia czasu w domu lub odwiedzenia miejsc pod dachem, takich jak galerie czy muzea. Z kolei sobota, mimo że mroźna, dzięki bezchmurnemu niebu stworzy idealne warunki na zimowy spacer. Ciepłe ubranie będzie jednak niezbędne. Niedziela, jako najzimniejszy dzień, również sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, ale warto pamiętać o jeszcze niższych temperaturach i odpowiednio się przygotować na spacer po parku czy miejskich alejkach.

Dane pogodowe: OpenWeather