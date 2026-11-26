Strzały w Wodzisławiu Śląskim. Klient stacji paliw ruszył do akcji

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 21 listopada, w Wodzisławiu Śląskim. Pracownik jednej ze stacji paliw zauważył mężczyznę, który oddawał strzały z pistoletu. Natychmiast powiadomił służby. Zanim jednak na miejscu pojawili się mundurowi, do akcji wkroczył jeden z klientów stacji.

Mężczyzna wykazał się niezwykłą odwagą. Podbiegł do uzbrojonego 38-latka i zdołał go obezwładnić, zapobiegając dalszej eskalacji niebezpiecznej sytuacji.

Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Wodzisławia Śląskiego i zabezpieczyli pistolet. Szybko wyszło na jaw, że nie był to jedyny niebezpieczny incydent z jego udziałem tego wieczoru.

Jak ustalili śledczy, chwilę wcześniej 38-latek miał grozić swojemu byłemu znajomemu. Podczas zajścia miał również sięgnąć po pistolet i oddać kilka strzałów w kierunku ziemi.

Pokrzywdzony, 42-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, złożył zawiadomienie o kierowanych wobec niego groźbach. Wtedy sprawa przybrała zupełnie nieoczekiwany obrót.

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Kiedy funkcjonariusze sprawdzili dane 42-latka w policyjnych systemach, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany. Miał do odbycia 60-dniową karę pozbawienia wolności za uchylanie się od płacenia alimentów. Został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego.

Tymczasem zabezpieczona przez policjantów broń okazała się pistoletem alarmowo-hukowym, którego posiadanie nie wymaga pozwolenia. Badanie wykazało również, że 38-latek znajdował się pod wpływem alkoholu.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Szczegółowe okoliczności zajścia wyjaśni prowadzone śledztwo. Za groźby karalne 38-latkowi grożą nawet trzy lata więzienia.