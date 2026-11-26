Tajemnicza śmierć dwóch mężczyzn pod Ciechanowem

Grzybowo w gminie Regimin to niewielka miejscowość licząca około 500 mieszkańców. To właśnie tam w poniedziałkowy wieczór doszło do dwóch tajemniczych zgonów. Zaledwie kilkadziesiąt minut dzieliło zgłoszenia, które postawiły na nogi służby ratunkowe.

Pierwsza informacja dotarła do policjantów około godz. 18.10. Na drodze przed jedną z posesji leżał mężczyzna. Według zgłoszenia miał znajdować się pod wpływem alkoholu. Gdy na miejsce dotarli funkcjonariusze, okazało się, że 62-latek nie oddycha. Natychmiast rozpoczęli reanimację, którą następnie przejęli ratownicy medyczni. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Nie zakończyły się jeszcze czynności związane z jego śmiercią, gdy około godz. 19.35 do policjantów podszedł świadek. Poinformował ich, że przy pobliskim sklepie leży kolejny mężczyzna. Miał również znajdować się pod wpływem alkoholu.

Historia się powtórzyła. Mężczyzna nie oddychał, nie miał wyczuwalnego pulsu. Pomimo podjętej reanimacji 65-latek zmarł. Miejsca, w których znaleziono obu mężczyzn, dzieliło zaledwie około 100 metrów.

Dwa zgony w jednej wsi. Prokuratura bada sprawę

Czy śmierć dwóch mieszkańców tej samej niewielkiej miejscowości, w podobnym wieku, niemal w tym samym miejscu i czasie, może być ze sobą związana?

– W tej chwili nie ma żadnych dowodów, że sprawy są połączone – mówi w rozmowie z „Super Expressem” prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Jak przekazuje prokurator, śledczy byli na miejscu zdarzeń i przeprowadzili oględziny. Trwają czynności mające wyjaśnić okoliczności śmierci obu mężczyzn. Planowane są sekcje zwłok, których wyniki mogą rzucić nowe światło na sprawę.

Jak nieoficjalnie dowiedział się „Super Express”, obaj zmarli nie stronili od alkoholu. Na razie jednak nie wiadomo, czy tego dnia pili razem ani czy alkohol miał jakikolwiek związek z ich śmiercią.

Czy w liczącej zaledwie pół tysiąca mieszkańców wsi doszło jednego wieczoru do dwóch zupełnie niezależnych od siebie tragedii? Na odpowiedź na to pytanie wciąż czekamy.