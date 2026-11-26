Samopodpalenie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Interwencja Służby Ochrony Państwa

W środę (25 listopada) po godzinie 17 na warszawskim Krakowskim Przedmieściu młody mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Do zdarzenia doszło naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Jako pierwsi na pomoc ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. Dzięki temu, że w pobliżu znajdował się zespół ratownictwa medycznego, poszkodowany błyskawicznie otrzymał wsparcie.

Ranny trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego. Poszkodowany to 22-letni obywatel Ukrainy i student, który posiada Kartę Polaka. Ma rozległe poparzenia rąk, dłoni i twarzy, a jego stan jest określany jako bardzo ciężki oraz krytyczny.

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Śledczy badają motywy 22-latka

Służby wyjaśniają motywy działania 22-latka. Śledczy analizują dwa główne, wykluczające się wzajemnie wątki.

Z nieoficjalnych ustaleń reportera Radia ESKA wynika, że pierwsza hipoteza zakłada manifest polityczny. Mężczyzna miał mieć przy sobie tablicę z wypisanymi postulatami, mającą stanowić protest przeciwko traktowaniu Ukraińców w Polsce. Przedmiot w dużej mierze spłonął, co utrudnia zweryfikowanie tej wersji.

Drugi równie prawdopodobny wątek dotyczy osobistego kryzysu, a trop prowadzi na Politechnikę Częstochowską. Według nieoficjalnych doniesień student mógł nie poradzić sobie z presją na uczelni po tym, jak ostatnio nie zdał kilku egzaminów. Służby dokładnie badają ten motyw.

Karolina Gałecka z MSWiA i Wojskowy Instytut Medyczny komentują stan 22-latka

Przedstawiciele służb oszczędnie wypowiadają się o przyczynach tragedii. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła wiek, tożsamość oraz obrażenia poszkodowanego.

Ma popalone dłonie, ręce, częściowo również twarz. Został przewieziony niezwłocznie do szpitala, gdzie jest hospitalizowany – przekazała rzeczniczka.

Wszystkie informacje, przyczyny i powody tego samospalenia będzie weryfikowała policja. Na potwierdzanie jakichkolwiek motywów przyjdzie jeszcze czas – dodała Karolina Gałecka.

Krytyczny stan pacjenta potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Mariusz Gierej.

Tak, został przewieziony do naszego szpitala, jego stan jest bardzo ciężki – powiedział.

Gdzie szukać wsparcia w kryzysie psychicznym? Bezpłatne numery pomocowe

Osoby, które przeżywają trudności i myślą o odebraniu sobie życia lub chcą pomóc komuś zagrożonemu samobójstwem, mogą skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: