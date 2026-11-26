Seria brutalnych napadów na Nowym Świecie

Warszawscy kryminalni ze Śródmieścia rozbili międzynarodowy gang, który napadał na przechodniów na Nowym Świecie.

Zatrzymani to obywatele czterech państw: Polski, Niemiec, Włoch i Ukrainy. Mają od 18 do 42 lat. W ręce kryminalnych trafiło łącznie 10 osób. Ta bandycka grupa uaktywniła się latem, to wtedy do śródmiejskich policjantów zaczęły trafiać zgłoszenia o licznych napadach na jednej z głównych ulic miasta.

Grupa wybierała osoby noszące złotą biżuterię, a łupem przestępców padały przede wszystkim łańcuszki.

Jak działała szajka?

Schemat działania był zawsze taki sam – przestępcy najpierw obserwowali przechodniów i wybierali osoby z wartościową biżuterią. Potem część grupy odwracała uwagę ofiary, a pozostali zrywali łańcuszek i uciekali. W tym samym czasie wspólnicy blokowali drogę pokrzywdzonemu. Używali przy tym gazu pieprzowego, szarpali i bili.

O skali bezwzględności tego międzynarodowego gangu świadczy jedno z zarejestrowanych zdarzeń. Trzech przestępców jednocześnie podejmuje tam działania wobec mężczyzny. Jeden ze sprawców zrywa pokrzywdzonemu łańcuszek, drugi w tym samym momencie używa gazu pieprzowego, a trzeci celowo zagradza drogę i odpycha, gdy zaatakowany zaczął gonić złodzieja.

Policjanci po skrupulatnej analizie dowodowej przeprowadzili brawurową operację zatrzymania - doszło do niej wieczorem, gdy grupa ponownie się zebrała, aby zaatakować i okraść kolejną osobę. Miejscem zbiórki był jeden ze sklepów monopolowych na Nowym Świecie. To właśnie do tego lokalu weszli policjanci z komendy przy ulicy Wilczej wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie i dokonali aresztowań.

Pięcioro spośród zatrzymanych osób usłyszało zarzuty rozbojów i zostało tymczasowo aresztowanych (wśród nich 3 Polaków, Ukrainiec i Francuz). Z kolei trzy osoby objęto policyjnym dozorem - w tym jedna z dwóch kobiet, która również należała do tej zuchwałej grupy.

Sprawa ma charakter rozwojowy - policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

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