Awaria pod Warszawą. Wprowadzono honorowanie biletów

Według najnowszego komunikatu SKM usterkę między Sulejówkiem Miłosną a Warszawą Rembertowem usunięto około godz. 8. Doszło tam do awarii urządzeń sterowania ruchem. Jak zapewnia PKP PLK, do którego należy infrastruktura, jest to czysto techniczny problem.

- Nie mamy tutaj do czynienia z żadną ingerencją z zewnątrz. Awaria tych elementów czasami się zdarza. To problem natury czysto technicznej - zapewnia biuro prasowe PKP PLK.

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Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów S2 w obu kierunkach. Nie oznacza to natychmiastowego końca utrudnień. Składy i personel muszą wrócić na właściwe trasy, dlatego przez pewien czas mogą występować opóźnienia wtórne.

- To nasze najnowsze stanowisko. Nie jestem w stanie określić kiedy utrudnienia i skumulowane opóźnienia znikną, a pociągi będą jeździć według harmonogramy - komentuje Karol Adamaszek, rzecznik prasowy Szybkiej Kolei Miejskiej.

Wcześniej pociągi S2 kursujące między Lotniskiem Chopina a Sulejówkiem Miłosną były opóźnione o około 45 minut. Wybrane połączenia odwołano na całej trasie albo między Warszawą Zachodnią a Sulejówkiem Miłosną. Utrudnienia objęły także pociągi Kolei Mazowieckich R2 i R21 na trasie Warszawa–Łuków.

Od godz. 7 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich w pociągach SKM oraz KM na odcinku:

Warszawa Zachodnia–Sulejówek Miłosna.

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Kolejna awaria na magistrali do Krakowa i Katowic

Niezależnie od problemów na linii S2 doszło do awarii systemu sterowania ruchem w rejonie Białej Rawskiej. Usterka wystąpiła na odcinku Szeligi–Strzałki Centralnej Magistrali Kolejowej, czyli linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie.

Ruch prowadzony jest po jednym torze. Według komunikatu PKP PLK opóźnienia mogą przekraczać 30 minut.

Centralna Magistrala Kolejowa stanowi kluczowy szlak dla pociągów dalekobieżnych kursujących między Warszawą a południem Polski, między innymi Krakowem i Katowicami. Ograniczenie ruchu do jednego toru zmniejsza przepustowość trasy i może powodować narastanie opóźnień kolejnych składów.

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‼️Uwaga podróżni ‼️- zmiany w komunikacji na Centralnej Magistrali Kolejowej (linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie). Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym w rejonie Białej Rawskiej na odcinku Szeligi - Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą wystąpić opóźnienia powyżej 30 minut. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na Portalu Pasażera, w formie komunikatów na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników.— PLK SA (@PKP_PLK_SA) November 26, 2026

Wieczorem planowana przerwa na linii S2

Pasażerów linii S2 czekają kolejne ograniczenia, tym razem zaplanowane wcześniej i niezwiązane z poranną awarią.

Od czwartku około godz. 21.26 do końca kursowania w niedzielę pociągi S2 nie będą jeździły między Warszawą Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną. Zmiany wynikają z prac przy budowie tunelu w Wesołej.

Składy będą kończyły i rozpoczynały kursy w Rembertowie, a na wyłączonym odcinku pojedzie autobusowa linia zastępcza ZS2

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