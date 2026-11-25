Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Nagranie z akcji ratunkowej przed Ministerstwem Kultury

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło dziś, 25 listopada wieczorem na Krakowskim Przedmieściu, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. W internecie pojawiło się nagranie dokumentujące zajście. Na samopodpalenie mężczyzny zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy powiadomili pozostałe służby ratunkowe.

– Nasi funkcjonariusze jako piesi ruszyli na pomoc, powiadomili wszystkie służby, udzielili pierwszej pomocy i przekazali zespołowi medycznemu – powiedział Radiu ESKA rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.

Mężczyzna podpalił się przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Trwa akcja ratunkowa. Za nagranie dziękujemy Czytelnikowi ⬇️ https://t.co/AnGZwIUsj1— Miejski Reporter (@MiejskiReporter) November 25, 2026

Interwencja służb przed Pałacem Prezydenckim. Poszkodowany mężczyzna w szpitalu

W działaniach na Krakowskim Przedmieściu brali udział strażacy i policjanci. Przebieg akcji na miejscu zdarzenia relacjonował reporter Radia ESKA Mateusz Gołębiewski.

„Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci. Teren jest zabezpieczony. Wcześniej interweniowały tu trzy zastępy straży pożarnej” – przekazał dziennikarz.

Z ustaleń reportera wynika, że ratować poszkodowanego próbował także przypadkowy przechodzień, który znalazł się w pobliżu. „Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala” – poinformował Mateusz Gołębiewski z Radia ESKA.

Jak dotąd nie wiadomo, kim jest mężczyzna, nie ma też informacji o jego stanie zdrowia. Nie wiadomo, co skłoniło go do tego kroku i czy zdarzenie miało związek z działalnością Ministerstwa Kultury lub innych instytucji państwowych.

Są już jednak pewne doniesienia nieoficjalne. – Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – mówił Grzegorz Schetyna z KO w „Pytaniu dnia” na TVP.

Osoby w kryzysie psychicznym mogą skorzystać z bezpłatnej, całodobowej pomocy, dzwoniąc pod numer telefonu 800 70 2222. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.