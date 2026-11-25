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Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Nagranie z akcji ratunkowej przed Ministerstwem Kultury
Do tego dramatycznego zdarzenia doszło dziś, 25 listopada wieczorem na Krakowskim Przedmieściu, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. W internecie pojawiło się nagranie dokumentujące zajście. Na samopodpalenie mężczyzny zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy powiadomili pozostałe służby ratunkowe.
– Nasi funkcjonariusze jako piesi ruszyli na pomoc, powiadomili wszystkie służby, udzielili pierwszej pomocy i przekazali zespołowi medycznemu – powiedział Radiu ESKA rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.
Interwencja służb przed Pałacem Prezydenckim. Poszkodowany mężczyzna w szpitalu
W działaniach na Krakowskim Przedmieściu brali udział strażacy i policjanci. Przebieg akcji na miejscu zdarzenia relacjonował reporter Radia ESKA Mateusz Gołębiewski.
„Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci. Teren jest zabezpieczony. Wcześniej interweniowały tu trzy zastępy straży pożarnej” – przekazał dziennikarz.
Z ustaleń reportera wynika, że ratować poszkodowanego próbował także przypadkowy przechodzień, który znalazł się w pobliżu. „Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala” – poinformował Mateusz Gołębiewski z Radia ESKA.
Jak dotąd nie wiadomo, kim jest mężczyzna, nie ma też informacji o jego stanie zdrowia. Nie wiadomo, co skłoniło go do tego kroku i czy zdarzenie miało związek z działalnością Ministerstwa Kultury lub innych instytucji państwowych.
Są już jednak pewne doniesienia nieoficjalne. – Mamy informacje z MSWiA, że był to młody człowiek, Ukrainiec, z Kartą Polaka. Jest w bardzo poważnym stanie. Podjęto bardzo szybko akcję ratunkową, dzięki temu, że bardzo blisko był zespół ratownictwa medycznego. Sprawa jest tragiczna i bardzo poważna – mówił Grzegorz Schetyna z KO w „Pytaniu dnia” na TVP.
Osoby w kryzysie psychicznym mogą skorzystać z bezpłatnej, całodobowej pomocy, dzwoniąc pod numer telefonu 800 70 2222. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.