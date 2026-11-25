Trwa huczka dzików. Teraz spotkanie z nimi może być szczególnie niebezpieczne

Uwaga na dziki! Właśnie trwa okres godowy tych zwierząt, zwany huczką. Przypada on głównie na listopad i grudzień. W tym czasie dziki są bardziej pobudzone i mogą zachowywać się agresywnie. Szczególną ostrożność powinni zachować właściciele psów! Nie ma mowy o spuszczaniu pupila ze smyczy zwłaszcza o tej porze roku. Spotkanie z dorosłym odyńcem może skończyć się naprawdę bardzo źle, a choć ataki dzików na ludzi to rzadkość, nie warto kusić losu.

Okres godowy dzików trwa zazwyczaj od listopada do stycznia. Największe jego nasilenie przypada na ostatnie dwa miesiące roku. W tym czasie samce poszukują samic i toczą zacięte walki z rywalami. Pod wpływem hormonów zmienia się zachowanie zwierząt. Dziki stają się bardziej ruchliwe, odważniejsze i mogą gwałtowniej reagować na zagrożenie.

Częściej przemieszczają się również w pobliżu ludzkich siedzib i przekraczają drogi. Dodatkowym problemem jest szybko zapadający zmrok, który utrudnia dostrzeżenie zwierzęcia.

Jak zachować się podczas spotkania z dzikiem?

Szczególnie uważać powinni właściciele psów. Szczekający pies może sprowokować dzika do ataku, a następnie uciec w stronę swojego opiekuna. Ostre kły dorosłego odyńca to nie jest coś, z czym ktokolwiek chciałby mieć bliski kontakt!

Dziki zazwyczaj unikają ludzi, ale mogą zaatakować, gdy zostaną zaskoczone lub poczują się zagrożone. W przypadku spotkania z takim zwierzęciem należy zachować spokój, powoli się oddalić, nie krzyczeć i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Psy należy zawsze prowadzić na smyczy, szczególnie nieodpowiedzialne jest puszczanie ich luzem w lesie.

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