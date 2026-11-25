W środę po południu w lesie w Słuchocinie pod Węgrowem (Mazowsze) znaleziono ciała dwóch mężczyzn w aucie.

Ofiary to mężczyźni w wieku około 35 i 27 lat; jeden z nich był poszukiwany od poniedziałku.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności ich śmierci.

Ciała dwóch mężczyzn znalezienie w aucie na Mazowszu. Policja i prokurator badają sprawę

Do makabrycznego odkrycia doszło w środę, 25 listopada, na terenie leśnym w niewielkiej miejscowości Słuchocin pod Węgrowem. Przypadkowe osoby natknęły się na zaparkowany pojazd, w którym znajdowały się dwie nieruchome postacie. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz policję. Niestety, na pomoc było już za późno. Lekarz stwierdził zgon obu osób.

Służby od razu przystąpiły do zabezpieczania śladów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej zagadkowej sprawy.

– Potwierdzam zdarzenie. W aucie na terenie lasu znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Na razie nie znamy ich tożsamości – przekazała portalowi TVN 24 w środowe popołudnie oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie, starszy aspirant Monika Księżopolska.

Kim były ofiary? Nowe fakty w sprawie tragedii pod Węgrowem

Jak ustalił nieoficjalnie reporter portalu tvnwarszawa.pl, ofiary to młodzi ludzie – mężczyźni w wieku około 35 i 27 lat. Z relacji reportera wynika, że jeden z mężczyzn był poszukiwany od poniedziałku, a służby o jego zniknięciu powiadomiła zaniepokojona rodzina.