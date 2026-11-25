Brutalny napad na Mokotowie

Morderstwo w sercu Mokotowa

Do tej straszliwej zbrodni doszło w sobotę, 12 września, około godz. 7 na warszawskim Mokotowie. Wtedy na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował operatora, że zaatakował swoją partnerkę ostrym narzędziem.

Chwilę potem, u wejścia do bloku przy ul. Konstruktorskiej 5B, zaroiło się od służb, w tym policji i pogotowia ratunkowego. Przed drzwiami mieszkania na mundurowych czekał już 22-latek, Sebastian M. ciągle rozmawiający z operatorem numeru alarmowego. Sąsiedzi wysoko w górze widzieli na oknach ślady krwi. Nie brakowało ich także na ubraniu młodego mężczyzny.

Policjanci szybko przejęli kontrolę nad sytuacją i zatrzymali mężczyznę. Jak przekazała swego czasu „Super Expressowi” asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji, 22-latek zachowywał się spokojnie i nie stawiał oporu. Zarówno ofiara, jak i oprawca byli obywatelami Słowacji.

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Nowe, szokujące doniesienia

Nowe informacje w sprawie przekazał „Super Expressowi” prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Po pierwsze 20 listopada 2026 r. śledczy uzupełnili zarzut przedstawiony Sebastianowi M. Podstawą była między innymi pełna opinia sporządzona po sekcji zwłok Anety M.

Według opinii Zakładu Medycyny Sądowej bezpośrednią przyczyną śmierci 26-latki były liczne rany kłute głowy, szyi i tułowia. Sekcja wykazała, że pokrzywdzonej zadano:

jedną ranę ciętą i 26 ran kłutych ostrym, kończystym narzędziem,

ostrym, kończystym narzędziem, sześć kolejnych ran ciętych i jedną ranę kłutą narzędziem o krawędzi tnącej,

narzędziem o krawędzi tnącej, liczne tępe urazy mechaniczne na całym ciele.

Łącznie to 33 rany kłute i cięte.

- Nie można wykluczyć, że stwierdzone rany kłute i cięte powstały pod działaniem jednego narzędzia, tj. noża - przekazał w rozmowie z reporterem „SE” prok. Piotr Antoni Skiba.

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Sebastian M. przyznał się i zamilkł

Po uzupełnieniu zarzutu podejrzany został ponownie przesłuchany. Sebastian M. przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Śledczy nie otrzymali więc od niego nowej relacji dotyczącej przebiegu zdarzenia, jego motywu ani wydarzeń poprzedzających śmierć 26-latki.

Samo przyznanie się nie kończy postępowania i nie zastępuje postępowania dowodowego. Prokuratura musi nadal zgromadzić materiał pozwalający odtworzyć przebieg tragedii i skierować sprawę do sądu.

- Postępowanie pozostaje w toku, kontynuowane są czynności procesowe z udziałem świadków, wywołano opinię sądowo-psychiatryczną oraz inne opinie. Zakończenie postępowania przygotowawczego jest tak naprawdę uzależnione od wyników opinii sądowo-psychiatrycznej - komentuje rzecznik prokuratury.

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Najważniejsze będzie ustalenie, czy Sebastian M. mógł rozpoznać znaczenie swojego czynu i czy podczas ataku działał świadomie.

Dopiero po otrzymaniu wszystkich opinii prokuratura będzie mogła ostatecznie zdecydować o finalnej treści aktu oskarżenia i skierowania go do sądu.

Sebastian M. pozostaje podejrzany o zabójstwo. Grozi mu od 10 lat więzienia do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Przyznanie się do czynu nie jest równoznaczne z prawomocnym skazaniem.

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