NAPRAWY TRYBUNAŁU NIE BĘDZIE!

Obecny protest może trwać do 30 listopada

Decyzja, która podjął stołeczny ratusz, dotyczy zgromadzenia zgłoszonego przez osobę prywatną pod hasłem „Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego”.

Manifestacja miała rozpocząć się o północy 30 listopada i potrwać nieprzerwanie do 5 stycznia 2027 r. Zgłoszenie wpłynęło 10 listopada. Decyzję o zakazie opublikowano 25 listopada w Biuletynie Informacji Publicznej Warszawy.

Zakaz nie oznacza natychmiastowego rozwiązania demonstracji trwającej przed siedzibą Trybunału. Obecne zgromadzenie pozostaje legalne do 30 listopada. Jeżeli decyzja ratusza się utrzyma, następna manifestacja nie będzie mogła rozpocząć się na dotychczasowych zasadach.

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Decyzja zapadła. https://t.co/lzcSGpWvaM— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 25, 2026

Ratusz: prawa innych osób także wymagają ochrony

Władze Warszawy wskazały kilka przyczyn odmowy. Najważniejsze dotyczą dalszego zajmowania jezdni al. Szucha, uciążliwości dla mieszkańców, potencjalnych zagrożeń oraz utrudnionego przejazdu służb.

„Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób”napisano w uzasadnieniu decyzji.

Od 30 października jezdnię al. Szucha zajmują elementy zaplecza protestu, między innymi namioty i scena. Według miasta utrudnia to przejazd ważnym połączeniem między Śródmieściem a Mokotowem.

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Służby wydały negatywne opinie

Przed podjęciem decyzji miasto zwróciło się o stanowiska między innymi do policji, straży pożarnej, Służby Ochrony Państwa i pogotowia ratunkowego.

W piśmie z 23 listopada zastępca komendanta stołecznego policji ocenił ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego jako wysokie. Wskazał na możliwość eskalacji konfliktu oraz agresywnych zachowań.

Zastrzeżenia przedstawili również komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej i dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Chodziło przede wszystkim o utrudniony dojazd służb ratowniczych.

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Nóż, pistolet gazowy i postępowania w sprawie wykroczeń

W uzasadnieniu przywołano incydent z 31 października. Policja zatrzymała wtedy mężczyznę podejrzanego o naruszenie nietykalności osoby przebywającej przed Trybunałem. Miał przy sobie środki odurzające, nóż i pistolet gazowy.

Śródmiejska policja prowadziła 20 postępowań w sprawach o wykroczenia związane z dotychczasowymi zgromadzeniami. Czternaście dotyczyło zakłócania spoczynku nocnego, a pięć zakłócania porządku publicznego.

Do urzędu i policji wpływały również skargi oraz petycje mieszkańców sąsiednich budynków.

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Problemy z wejściem do Trybunału

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami Trybunału, zwróciła się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i komendanta stołecznego policji o spotkanie dotyczące przywrócenia dostępu do budynku od strony al. Szucha.

Według kierownictwa Trybunału zaplecze demonstracji utrudnia wejście i wjazd na teren instytucji, w tym dostęp do biura podawczego. Ma to stwarzać problemy osobom uczestniczącym w postępowaniach przed TK.

Organizator może iść do sądu

Decyzja ratusza nie jest jeszcze definitywnym końcem planów kontynuowania protestu.

Organizator ma 24 godziny od opublikowania decyzji na wniesienie odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd może utrzymać zakaz albo go uchylić. Do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia nie należy więc przesądzać, że protest na pewno zakończy się 30 listopada.

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Protest jest częścią ostrego konfliktu wokół TK

Demonstracja wiąże się z konfliktem dotyczącym władz i obsady Trybunału Konstytucyjnego. Protest prowadzą środowiska związane między innymi z klubami „Gazety Polskiej” oraz Ruchem Obrony Granic. Pojawiali się tam politycy PiS i byli sędziowie TK.

Spór zaostrzył się 30 października. Przedstawiciele grupy sędziów wybranych przez obecny Sejm poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, została kierującą Trybunałem. Wydała następnie zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Decyzje te wywołały sprzeciw opozycji oraz przedstawicieli Pałacu Prezydenckiego. Sam Bogdan Święczkowski kwestionuje działania nowego kierownictwa i uważa, że nadal pozostaje prezesem Trybunału.

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