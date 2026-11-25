Poszukiwania trwały 78 dni - Pokój Zbrodni

Deklarowała przygotowanie zamachu

Według policji licealistka rozpowszechniała i publicznie prezentowała treści „o charakterze terrorystycznym”. Deklarowała, że zamachu dokona za pomocą ładunku wybuchowego.

– Za pośrednictwem platformy internetowej rozpowszechniała i publicznie prezentowała treści o charakterze terrorystycznym, deklarując przygotowanie zamachu z użyciem urządzenia wybuchowego oraz publicznie pochwalała przestępstwa o charakterze terrorystycznym – przekazała podinsp. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Publikacje nie pozostały jedynie internetową prowokacją pozbawioną skutków. Według policji wzbudziły poczucie zagrożenia wśród nauczycieli oraz uczniów.

Przeczytaj także: 23-latek i 21-latka zginęli w rozpędzonym Oplu. "To był makabryczny widok"

Policjanci przeanalizowali materiały

Po uzyskaniu informacji funkcjonariusze rozpoczęli czynności wyjaśniające. Przesłuchali świadków, przeprowadzili oględziny i szczegółowo przeanalizowali materiały zamieszczone przez licealistkę.

Policja nie poinformowała, czy zabezpieczyła telefon, komputer lub inne urządzenia należące do nastolatki. Nie podano również, czy przeszukano miejsce jej zamieszkania.

Zgromadzony materiał pozwolił przypisać 15-latce pięć czynów karalnych, m.in. związane z nawoływaniem do przemocy i pochwalaniem terroryzmu. Materiały zostaną skierowane do Sądu Rodzinnego. On oceni czy zachowanie uczennicy ukarać i w jaki sposób to zrobić.

15-latka nie odpowiada w tym postępowaniu na takich samych zasadach jak osoba dorosła.

Przeczytaj także: Hannibal z Żoliborza odciął głowę lektorce i rozczłonkował ciało. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Kajetana P.

Internet nie zapewnił anonimowości

Policja zwraca uwagę, że treści zamieszczane w internecie pozostawiają cyfrowe ślady. Ich usunięcie nie musi oznaczać, że znikną bezpowrotnie. Zrzuty ekranu, kopie, dane kont i informacje zabezpieczone na platformach mogą później stanowić materiał dowodowy.

– Treści uznawane za niewinny żart mogą wywołać realny niepokój i prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych – zaznaczyła podinsp. Marta Sulowska.

Każda informacja o możliwym ataku na szkołę musi zostać sprawdzona, nawet gdy jej autor później twierdzi, że żartował, przesadzał albo chciał jedynie sprowokować innych użytkowników.

Służby nie mogą z góry założyć, że zapowiedź przemocy jest fikcyjna.

Przeczytaj także: Dramat na Żoliborzu. 9-latek na rowerze wjechał w śmieciarkę, jest ciężko ranny