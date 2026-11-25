Do tragicznego wypadku doszło 24 listopada 2026 roku, około godz. 16, w miejscowości Dąbkowice w gminie Wągrowiec. Do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu wpłynęło zgłoszenie o samochodzie osobowym, który uderzył w pień po ściętym drzewie znajdujący się na poboczu. Kierowca był uwięziony wewnątrz pojazdu.

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej potwierdzono, że samochód po zderzeniu zatrzymał się na jednym z pasów jezdni w kierunku Budzynia. Siła uderzenia była ogromna – z auta został wyrwany silnik.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, oświetlili teren akcji i przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego. Następnie, we współpracy z Zespołem Ratownictwa Medycznego, przeprowadzili ewakuację mężczyzny z wraku - wyjaśnia mł. kpt. Piotr Kaczmarek, oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu.

Niestety, pomimo podjętych działań ratowniczych, 45-letni kierowca zmarł.

Strażacy zabezpieczyli uszkodzony pojazd i miejsce zdarzenia, które następnie przekazano Policji. Na prośbę funkcjonariuszy dwa zastępy pozostały na miejscu, aby oświetlać teren na potrzeby prowadzonych czynności.

Okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku wyjaśnia Policja pod nadzorem prokuratora.

W działaniach uczestniczyły zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.