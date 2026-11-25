Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. Tragedia w środku nocy

Do dramatycznego wypadku doszło w środę, 25 listopada, w miejscowości Jasień w powiecie kościańskim.

Tuż przed godziną 2 w nocy samochód osobowy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z jezdni i z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Chwilę później pojazd stanął w płomieniach.

O zdarzeniu natychmiast powiadomiono służby ratunkowe. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Kiedy strażacy dotarli na miejsce wypadku, samochód był już objęty ogniem.

Ratownicy natychmiast przystąpili do gaszenia płonącego pojazdu. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście minut. Dopiero po opanowaniu płomieni możliwe było dokładne sprawdzenie wnętrza samochodu.

Niestety, we wraku dokonano tragicznego odkrycia. Strażacy odnaleźli zwęglone ciała trzech osób. Wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe poniosły śmierć.

Trzy osoby nie żyją. Śledczy ustalają ich tożsamość

Na obecnym etapie nie podano informacji o wieku ani płci ofiar. Nie wiadomo również, skąd podróżowały i dokąd zmierzały.

Wyjaśnienia wymaga także dokładny przebieg wypadku.

Śledczy będą ustalać, dlaczego kierujący samochodem zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo.

Nie wiadomo także, czy do śmierci trzech osób doszło wskutek samego uderzenia, czy w następstwie pożaru pojazdu. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść dalsze czynności prowadzone przez policję i prokuraturę.

Droga Czempiń–Kościan zablokowana. Na miejscu pracują służby

Tragiczny wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu drogowym.

Droga wojewódzka łącząca Czempiń z Kościanem została całkowicie zablokowana w miejscu zdarzenia.

Na miejscu pracują policjanci, prokurator oraz służby zabezpieczające ślady. Prowadzone są szczegółowe oględziny, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu tragedii.