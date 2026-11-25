Eksperci Fodor's Travel ostrzegają przed nadmierną turystyką

Autorami tego zestawienia są specjaliści z amerykańskiego przewodnika turystycznego Fodor's Travel. Publikowany przez nich co roku ranking wskazuje regiony, w których masowa turystyka generuje więcej szkód niż pożytku. Taka diagnoza wcale nie przekreśla uroku czy walorów tych miejsc. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo to właśnie najpiękniejsze i najbardziej malownicze zakątki globu popadły w tarapaty przez swoją gigantyczną popularność.

Głównym obciążeniem okazuje się zbyt wielki napływ przyjezdnych oraz niewydolna infrastruktura, a także postępująca degradacja przyrody i spadek jakości życia lokalnych społeczności.

Osiem odradzanych kierunków na wakacje 2027. Wśród nich ulubione miejsca Polaków

W najnowszym zestawieniu wyróżniono osiem regionów położonych w różnych zakątkach globu. Na tej liście znalazły się absolutne przeboje turystyczne, które od lat wybierają urlopowicze z Europy, w tym Polacy. Dokładne wyliczenie wszystkich tych kierunków prezentujemy w poniższej galerii. Jeśli myślicie o urlopie w tych lokalizacjach, być może zastanówcie się raz jeszcze.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te miejsca na wakacje lepiej przemyśleć dwa razy

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Gdzie pojechać na wakacje w 2027 roku? Sprawdzone alternatywy na urlop

Turyści przymierzający się do organizacji urlopu w 2027 roku oczywiście nie muszą całkowicie porzucać marzeń o zagranicznych wyjazdach. Znacznie rozsądniejszym wyborem będą jednak miejsca zapewniające zarówno wspaniałe widoki i interesujące zabytki, jak i odrobinę wytchnienia od tłumów. Świetnym kierunkiem na spokojniejszy wypoczynek są Chorwacja, Czarnogóra, Grecja oraz wybrzeże Portugalii. Dobrą opcją pozostaje także Bułgaria, niezmiennie kusząca podróżnych rozległymi plażami i umiarkowanymi kosztami pobytu.