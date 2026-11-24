Napad na supermarket w Cartagenie. Uzbrojeni przestępcy przetrzymują zakładników

We wtorek, 24 listopada, w położonej nad Morzem Karaibskim turystycznej Cartagenie w Kolumbii rozgrywają się dramatyczne wydarzenia.

Zamaskowani mężczyźni z bronią wdarli się do należącego do sieci Éxito supermarketu na terenie dzielnicy La Castellana. Przebywający w środku pracownicy sklepu oraz robiący zakupy klienci zostali wzięci jako zakładnicy.

Jak przekazał prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella, w rękach bandytów znalazło się początkowo 30 osób.

Podczas trwania akcji przestępcy zdecydowali się uwolnić pięć starszych kobiet. Wciąż jednak w niewoli pozostaje pozostałych 25 przetrzymywanych zakładników.

Teren wokół zajętego sklepu został otoczony przez służby bezpieczeństwa, które prowadzą tam szeroko zakrojoną operację.

Nieudany napad na konwój w Cartagenie. Bandyci żądają 2 mln dolarów

Z relacji kolumbijskiego prezydenta wynika, że wzięcie zakładników w sklepie to efekt nieudanej próby rabunku pojazdu z pieniędzmi.

Bandyci zamierzali przejąć opancerzoną furgonetkę, która stała przy centrum handlowym. Całą akcję dostrzegła jednak obsługa monitoringu, która wcisnęła przycisk alarmowy i wezwała na miejsce policję.

Przyjazd policyjnych radiowozów całkowicie pokrzyżował plany rabusiów. Uzbrojeni napastnicy uciekli do jednego ze sklepów i uwięzili znajdujących się tam ludzi. Tym samym próba kradzieży zamieniła się w poważny kryzys zakładniczy, który zmobilizował kolumbijskich funkcjonariuszy.

Lokalne media donoszą, że bandyci postawili już konkretne warunki uwolnienia przetrzymywanych w sklepie ludzi.

Napastnicy żądają niemal 2 mln dolarów okupu, podstawienia dwóch opancerzonych pojazdów i gwarancji bezpiecznego wyjazdu z Cartageny. Zamierzają przedostać się do położonego nad morzem miasta Barranquilla, które znajduje się w odległości około 130 kilometrów.

Obecnie brakuje oficjalnych informacji o tym, czy służby prowadzą negocjacje z przestępcami w sprawie uwolnienia wszystkich uwięzionych.

Śledczy nie ujawnili także żadnych szczegółów, które pozwoliłyby określić tożsamość członków uzbrojonej grupy.

Policyjna operacja w Cartagenie. Snajperzy na dachach wokół supermarketu Éxito

W mediach społecznościowych i kolumbijskich stacjach telewizyjnych pojawiły się filmy obrazujące rozmach działań policji. Sklep został otoczony przez kilkudziesięciu mundurowych, a na sąsiednich dachach zajęli pozycje snajperzy.

Na niektórych opublikowanych nagraniach widać również wnętrze samego supermarketu, a w nim przerażonych zakładników, którzy klęczą bezpośrednio na sklepowej podłodze.

Funkcjonariusze dokładnie odcięli cały kwartał wokół obiektu, aby zapobiec dalszemu zaostrzeniu się tej niebezpiecznej sytuacji.

Według doniesień lokalnego dziennika „El Universal”, przestępcy przetrzymują w budynku zarówno personel sklepu, jak i przypadkowych klientów.

5

Lotnisko w Cartagenie zawiesiło lądowania. Wojsko wkroczyło do akcji

Kryzys zakładniczy sparaliżował również ruch w samym mieście. Port lotniczy imienia Rafaela Núñeza w Cartagenie wstrzymał przyjmowanie lądujących samolotów na mniej więcej 45 minut.

Takie kroki podjęto ze względu na działania wojska, które zajęło jeden z pasów startowych na potrzeby prowadzonej operacji.

Kolumbijski prezydent oficjalnie potwierdził, że pod supermarketem wspólnie działają teraz oddziały policji oraz siły zbrojne.

Głównym priorytetem wszystkich zaangażowanych służb pozostaje teraz bezpieczne uwolnienie przetrzymywanych zakładników.