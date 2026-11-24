Gerard L. został zaatakowany młotkiem w głowę przez Rafała J. 13 listopada 2021 r.

Po brutalnym pobiciu mężczyzna był całkowicie sparaliżowany i przez pięć lat nie odzyskał świadomości.

W połowie listopada 2026 r. Gerard L. zmarł w wieku 51 lat.

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Zmasakrował mu głowę młotkiem. Gerard nigdy nie wrócił do zdrowia

Rafał J. (26 l.) z Kowies (woj. mazowieckie), sprawca potwornych morderstw, grasujący w powiecie sokołowskim i siedleckim, został już osądzony i jako niepoczytalny trafił do szpitala psychiatrycznego. Pomimo to cień wydarzeń z 2021 roku do dziś zbiera swoje żniwo.

Po pięciu latach, w połowie listopada 2026 r., zmarł zaatakowany przez zabójcę Gerard L. (51 l.). Mężczyzna 13 listopada 2021 roku przypadkiem znalazł się na drodze seryjnego mordercy Rafała J., który bez skrupułów i nie wiadomo dlaczego zaczął tłuc młotkiem Gerarda w głowę. Mężczyzna przeżył potworne ciosy furiata i trafił do szpitala. Od tamtej pory nigdy już nie stanął na własnych nogach.

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Mama zajmowała się nim do samego końca

Całkowicie sparaliżowanym synem zaopiekowała się jego matka. Na jednym z portali pomocowych założono zbiórkę pieniędzy na pomoc Gerardowi. Niestety wysiłki lekarzy na nic się nie zdały, bo głowa Gerarda była potwornie zmasakrowana. Mężczyzna nie odzyskał świadomości, odszedł w wyniku zatrzymania krążenia.

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Ksiądz i sprzątaczka zginęli z rąk seryjnego zabójcy

Seryjny zabójca, który przyczynił się do śmierci Gerarda, 11 listopada 2021 r. zabił księdza w Siedlcach. 17 stycznia 2022 r. napadł na mieszkańca Sokołowa, któremu cudem udało się uciec. 18 stycznia 2022 roku w Sokołowie Podlaskim zabił kobietę idącą do pracy. W marcu 2022 roku chciał zabić współwięźnia i tylko dzięki szybkiej reakcji służby więziennej człowiek uszedł z zżyciem.

Wyrok w sprawie seryjnego zabójcy, jest prawomocny – pobyt w zamkniętym psychiatryku. Śmierć kolejnej ofiary, nie zmienia wyroku, ani też nie podlega kasacji z tego powodu – dowiadujemy się w prokuraturze.