Liczby, które robią wrażenie:
- 800 starych złotych – tyle kosztował pierwszy numer „Super Expressu” w dniu premiery, 22 listopada 1991 roku (przed denominacją).
- 40 000 egzemplarzy – wynosił nakład debiutanckiego wydania gazety.
- 1 000 000 (milion!) egzemplarzy – taki rekordowy nakład dziennik osiągnął już w 1995 roku, m.in. dzięki legendarnej akcji z dołączeniem prezerwatywy do Magazynu Telewizyjnego oraz ogromnej popularności Zdrapki.
- 500 000 zł w gotówce – najwyższa w historii całej polskiej prasy jednorazowa wygrana w gotówce, którą w grudniu 2003 roku zgarnął Czytelnik w kultowej grze „Złote Życie”.
- 10 milionów Polaków – skala poparcia głośnej akcji społecznej z 2008 roku prowadzonej pod hasłem: „10 milionów Polaków żąda: Znieście podatek emerytom!”.
- 2 metropolie za oceanem – polonijne wydania „Super Expressu” podbijały Stany Zjednoczone: od 1996 roku w Nowym Jorku, a od 2010 roku w Chicago.
- 2 legendarne warszawskie adresy – pierwsza, historyczna siedziba przy Al. Jerozolimskich 30 (ze słynnym redakcyjnym tarasem) oraz praska siedziba przy ul. Jubilerskiej 10.
5 kultowych nagłówków, które przeszły do historii:
- „Nie śpię, bo trzymam kredens” – bezapelacyjny król polskich nagłówków prasowych, cytowany w filmach, skeczach i memach.
- „Pobił mamę kiełbasą krakowską” – kwintesencja kryminalnego absurdu z życia wziętego.
- „Mąż orał mną pole” – dramat z prowincji ujęty w sposób, który na zawsze zapisał się w annałach dziennikarstwa.
- „Teraz mam czas na swoje pasje” – okładka z mamą małej Madzi odbiła się szerokim echem.
- „Dildorsz” (2015) – niezwykła historia norweskiego rybaka i niespodziewanego znaleziska w sieciach.
Wielkie reporterskie akcje i sprawy, o których huczała Polska:
- Odnalezienie powstańczego „Kubusia” – redaktor Ryszard Strzelecki odnalazł legendarny wóz pancerny z Powstania Warszawskiego; po odrestaurowaniu pojazd stanął w Muzeum Powstania Warszawskiego.
- PIT Leszka Balcerowicza (1999) – ujawnienie zeznania podatkowego wicepremiera i architekta polskich reform gospodarczych.
- Test bezpieczeństwa na Okęciu – dziennikarskie śledztwo sprawdzające luki w ochronie stołecznego lotniska.
- Kurwiki i owies – pamiętna rozmowa Anity Czupryn z posłanką Renatą Beger z maja 2003 roku, która wstrząsnęła ówczesną sceną polityczną.
- Operacja „Paralotnia w Juracie” – fotoreporterzy SE na paralotni uchwycili słynne kadry nad prezydencką rezydencją.
- Doda i tort dla Prezydenta (2016) – podczas gali 25-lecia SE w Teatrze Polskim piosenkarka wręczyła kawałek tortu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, stając się tematem numer jeden w kraju.
Zawsze po Twojej stronie - siła pomocy:
- Ocalenie życia Janusza Świtaja (2007) – sparaliżowany mężczyzna, który prosił o eutanazję, dzięki listom otuchy i wsparciu Czytelników SE odnalazł sens życia i sam założył fundację pomagającą innym.
- „Kopciuszek” z Kielc – reportaż o 14-letniej Oli Wawrzeckiej z domu dziecka sprawił, że znalazła nową rodzinę, ukończyła studia i zamieszkała w USA, pisząc po latach: „Super Express dał mi piękne życie”.
- Pomoc w walce z rakiem – po apelu 18-letniej córki pana Piotra koncern Pfizer bezpłatnie przekazał ratującą życie kurację lekiem Sutent.
- Seria poradników życiowych – wieloletnie cykle „Co ci się należy od Polski” oraz „Co ci się należy od Unii”, w których dziennikarze uczyli obywateli, jak skutecznie egzekwować przysługujące im prawa i zasiłki.
- Reporterzy na ratunek – malowanie oddziałów dziecięcych w ramach „Motylkowych szpitali” oraz akcje natychmiastowe, m.in. dowożenie gorącej kawy uwięzionym w zaspach kierowcom na Zakopiance.