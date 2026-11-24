35 lat „Super Expressu” w liczbach, faktach i kultowych nagłówkach

Od niewielkiego debiutu w 1991 roku po multimedialnego giganta docierającego codziennie do milionów Polaków w kraju i za granicą. Oto 35 lat historii „Super Expressu” w pigułce – rekordy, pionierskie pomysły, przełomowe daty i niezwykłe ciekawostki.

Autor: Archiwum SE; New Africa/ Shutterstock