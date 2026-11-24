Nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności, aby z okazji jubileuszu 35-lecia nie dostarczyć Wam dobrej rozrywki! Dlatego przygotowaliśmy quiz z wiedzy o "Super Expressie"! Każdy może sprawdzić, ile tak naprawdę wie o historii naszej gazety i serwisu. Uprzedzamy, że łatwo nie będzie, ale za to satysfakcja po zdobyciu kompletu punktów - gwarantowana!

Quiz składa się z 10 pytań dotyczących "Super Expressu". Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru. Uwaga! Zawsze tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Zastanówcie się jednak dobrze, zanim zaznaczycie, aby nie zaliczyć skuchy! To co? Zaczynamy? Dobrej zabawy!