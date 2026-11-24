Program: "Pokój Zbrodni", prowadzący: Bartosz Wojsa

Program "Pokój Zbrodni" został wymyślony i stworzony przeze mnie ponad trzy lata temu, a właściwie cztery, bo zanim Widzowie i Słuchacze mogli zobaczyć pierwszy, pełnoprawny odcinek, musieliśmy przekształcić wstępną koncepcję w konkretną formułę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że debiutu na próżno szukać w serwisie Youtube, ponieważ nastąpił on... na TikToku, wtedy jeszcze na moim prywatnym profilu. To był kwiecień 2023 roku. Chciałem sprawdzić, czy na rynku true crime, zyskującym coraz większą popularność, jest miejsce na jeden dodatkowy format. Od początku miał on różnić się od innych kanałów o podobnej tematyce, gdzie zwykle historie przedstawiane są w ramach długich rozpraw, czasem wielogodzinnych. "Pokój Zbrodni" miał kumulować wiedzę i fakty w znacznie krótszej formie, na początku kilkuminutowych nagrań, a dziś zazwyczaj maksymalnie 30-minutowych.

Pierwszy odcinek na TikToku, nagrywany w czterech ścianach mieszkania, w raczej nieprofesjonalnych warunkach, a już na pewno mniej profesjonalnych, niż teraz, dotyczył głośnej sprawy zaginięcia Iwony Wieczorek. Później były jeszcze nagrania o śmierci Jacka Hrycia, a także Moonbina, 25-letniej gwiazdy muzyki koreańskiej. Największy odzew pojawił się jednak przy sprawie 21-letniej Ani, którą agresorzy bili i torturowali przez wiele godzin, a półprzytomną dziewczynę wyrzucili z pędzącego pociągu. Niestety, pokrzywdzona nie przeżyła. Krótkie wideo odnotowało ponad 700 tysięcy wyświetleń.

Po tych czterech nagraniach, które spotkały się z dużym odzewem odbiorców, w redakcji "Super Expressu" postanowiliśmy uczynić z "Pokoju Zbrodni" stały format. Wymyśliliśmy logo, grafikę, wybraliśmy terminy nagrań oraz ich publikacji, a później ruszyła cała machina. Debiut w serwisie Youtube nastąpił w maju 2023 roku, a odcinek dotyczył tragedii w Chodzieży, gdzie zginęła niemal cała rodzina, pięć osób. Drugi odcinek poświęcony był sprawie Kamilka z Częstochowy, którego wstrząsającą historię opisałem niedawno w swojej książce pt. "Dzieci odchodzą w ciszy".

"Pokój Zbrodni" z coraz większą publiką i nominacja w konkursie Podcast Roku 2026

Po ponad trzech latach istnienia programu, "Pokój Zbrodni" cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Bijemy kolejne rekordy wyświetleń, dwa razy w tygodniu przedstawiając kolejne szokujące historie kryminalne, które dzieją się w Polsce. Pozostaliśmy wierni pierwotnej idei: odcinki nie są przesadnie długie, na naszych łamach zobaczycie tylko sprawy krajowe, aktualne i archiwalne. Za nowoczesne podejście i tematy, którymi się zajmujemy, zostaliśmy nawet nominowani w prestiżowym konkursie Podcast Roku im. red. Janusza Majki. To zasługa między innymi tego, że jako pierwsi w Polsce ujawniliśmy, że słynny "Król Dopalaczy" nigdy nie trafił za kratki, mimo prawomocnego wyroku więzienia. Sąd nie zgodził się bowiem na areszt mężczyzny, o który wnioskowała prokuratura, więc skazany uciekł za granicę. Całość była owiana tajemnicą, nikt nie powiadomił dziennikarzy, o niczym nie poinformowano opinii publicznej. Do czasu, aż zainteresowaliśmy się sprawą. Gdy pisałem te słowa, "Król Dopalaczy" nadal pozostawał nieuchwytny. Sprawa jest w toku.

Pracuję w mediach od 2012 roku, zaczynałem w bardzo młodym wieku. Przez osiem lat byłem związany z największą gazetą regionalną na Śląsku - "Dziennikiem Zachodnim". Najpierw jako dziennikarz w oddziale rybnickim, później w oddziale śląskim, pracowałem też w sekcji wydarzeń. Prowadziłem cykl wideo "TyDZień" i współprowadziłem program "Zachodni Gości". W 2018 roku zostałem nawet nagrodzony za swoją pracę tytułem Dziennikarza Roku "Dziennika Zachodniego". Później stworzyłem i prowadziłem jeszcze program "Śląska Opinia o górnictwie", bo przez długi czas byłem związany z tą tematyką zawodowo. Dziś pracuję w grupie ZPR Media, jestem wydawcą stron głównych "Super Expressu" i "Radia Eska" oraz dziennikarzem działu "Wydarzenia". Program "Pokój Zbrodni", będący częścią tej pracy, jest z pewnością jednym z moich największych sukcesów, który jednak nie byłby możliwy, gdyby nie Wy: Czytelnicy, Widzowie oraz Słuchacze.

Bardzo dziękuję za ogrom wsparcia, które uzyskałem przez cały ten czas. I mam nadzieję, że jeszcze wiele przed nami. Zachęcam do śledzenia "Pokoju Zbrodni" we wszystkich serwisach, w których działamy. Nowe odcinki co każdą środę i niedzielę, o godzinie 20:00. Polecam!