"Super Express" od lat doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę, tworząc bezkompromisowe okładki, które nie pozwalały przejść obok obojętnie.

Wśród nich znalazły się legendarne tytuły, takie jak "Nie śpię, bo trzymam kredens".

Przypomnij sobie odważne cytaty z Roberta Lewandowskiego i Andrzeja Dudy oraz słynne zdjęcie Dody z Lechem Kaczyńskim.

Jak sprawić, żeby Czytelnik w kiosku lub sklepie pełnym gazet zwrócił uwagę właśnie na ten, a nie inny tytuł? W "Super Expressie" wiemy to doskonale. Przez lata nasze bezkompromisowe okładki przyciągały wzrok i sprawiały, że ciężko było przejść obok nich obojętnie. Niektóre z nich przeszły do historii, jak np. ta dwuczęściowa z Adamem Małyszem w czasach Małyszomanii, ta z Andrzejem Wajdą tuż po tym, jak dostał Oscara, albo ta, na której widać matkę Madzi z Sosnowca, jadącą na koniu w samym bikini, która stwierdza: "Teraz mam czas na swoje pasje".

"Kinga Duda to owoc nocy poślubnej"

"Walnę do Azerów jak z armaty" - odgrażał się na jednej z okładek Robert Lewandowski, wtedy jeszcze "młody napastnik Lecha Poznań". "Kinga Duda - owoc nocy poślubnej" - zdradzał nam na innej ówczesny prezydent Polski, Andrzej Duda. "Wiara, nadzieja, Smuda" - tak zapowiadaliśmy mecz z Rosją w 2012 roku. "Urwę mu łeb" - groził Pudzian przed walką z Japończykiem Kawaguchim.

Doda całuje Lecha Kaczyńskiego, Saleta w raju

Trudno także zapomnieć okładkę, na której Doda całuje prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tę z ogromnym napisem "THE END. Dziś koniec świata, chyba że Majowie się pomylili...". Polska pamięta też naszą okładkę, na której widać Przemysława Saletę wypoczywającego w Egipcie z trzema "kobietami życia": córką, partnerką i byłą żoną.

Wybraliśmy dla Was te najciekawsze. Miłej zabawy!

WSZYSTKIE KOSY I AWANTURY ROBERTA LEWANDOWSKIEGO. ISKRZYŁO I BYŁO NERWOWO!