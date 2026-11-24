- "Super Express" od lat doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę, tworząc bezkompromisowe okładki, które nie pozwalały przejść obok obojętnie.
- Wśród nich znalazły się legendarne tytuły, takie jak "Nie śpię, bo trzymam kredens".
- Przypomnij sobie odważne cytaty z Roberta Lewandowskiego i Andrzeja Dudy oraz słynne zdjęcie Dody z Lechem Kaczyńskim.
Jak sprawić, żeby Czytelnik w kiosku lub sklepie pełnym gazet zwrócił uwagę właśnie na ten, a nie inny tytuł? W "Super Expressie" wiemy to doskonale. Przez lata nasze bezkompromisowe okładki przyciągały wzrok i sprawiały, że ciężko było przejść obok nich obojętnie. Niektóre z nich przeszły do historii, jak np. ta dwuczęściowa z Adamem Małyszem w czasach Małyszomanii, ta z Andrzejem Wajdą tuż po tym, jak dostał Oscara, albo ta, na której widać matkę Madzi z Sosnowca, jadącą na koniu w samym bikini, która stwierdza: "Teraz mam czas na swoje pasje".
"Kinga Duda to owoc nocy poślubnej"
"Walnę do Azerów jak z armaty" - odgrażał się na jednej z okładek Robert Lewandowski, wtedy jeszcze "młody napastnik Lecha Poznań". "Kinga Duda - owoc nocy poślubnej" - zdradzał nam na innej ówczesny prezydent Polski, Andrzej Duda. "Wiara, nadzieja, Smuda" - tak zapowiadaliśmy mecz z Rosją w 2012 roku. "Urwę mu łeb" - groził Pudzian przed walką z Japończykiem Kawaguchim.
Doda całuje Lecha Kaczyńskiego, Saleta w raju
Trudno także zapomnieć okładkę, na której Doda całuje prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tę z ogromnym napisem "THE END. Dziś koniec świata, chyba że Majowie się pomylili...". Polska pamięta też naszą okładkę, na której widać Przemysława Saletę wypoczywającego w Egipcie z trzema "kobietami życia": córką, partnerką i byłą żoną.
Wybraliśmy dla Was te najciekawsze. Miłej zabawy!