22 listopada 1991 roku ukazał się historyczny, pierwszy numer "Super Expressu", który miał na zawsze zmienić polski rynek medialny.

Poznaj zaskakujące powody, dla których redakcja zdecydowała się na zmianę nazwy i wyglądu, aby odróżnić się od konkurencji.

Sprawdź, co dokładnie zawierało to przełomowe, czarno-białe wydanie za 800 złotych i jakie nietypowe treści znalazły się na jego łamach.

Dlaczego "Super Express"? - brzmi pytanie, które pojawia się na okładce historycznego, pierwszego wydania dziennika. Był rok 1991, dokładnie 22 listopada, gdy do kiosków trafiło pierwsze, weekendowe wydanie "SE". Wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, ale wkrótce miało na zawsze zmienić rynek mediów w kraju.

"Czytelnicy mylili gazety, poczta myliła redakcje"

Zatem dlaczego "Super Express"? Redaktorzy wyjaśniają na okładce: "Jeszcze rok temu redagowaliśmy dwa Expressy. Ten drugi, poranny, założyliśmy jeszcze w październiku ub. roku, kiedy zapadła decyzja, że Express Wieczorny zostanie sprzedany Fundacji Prasowej Solidarność, będącej wydawniczą oficyną Porozumienia Centrum. (...) Sąsiedztwo Expressu Wieczornego nie przysporzyło nam korzyści. Czytelnicy mylili obie gazety, poczta myliła redakcje. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję, że pora odróżnić się od Wieczornego nie tylko treścią, dlatego zmieniamy tytuł i wygląd gazety" - pisali.

800 złotych za gazetę

Tak narodził się "Super Express", choć wówczas chyba nikt nie przypuszczał, jak wielką siłą się stanie. Pierwsze wydanie "SE" kosztowało 800 złotych, liczyło zaledwie kilkanaście stron, było oczywiście czarno-białe (prócz czerwonego logo), a na jego okładce znalazły się jeszcze między innymi zapowiedź artykułu o przepychance do głównych foteli sejmowych, materiał o kradzieży obrazu św. Franciszka z Asyżu oraz... tabela z cenami cukru w Domu Handlowym Cezarego Wąsowskiego w Warszawie. Od momentu, gdy Czytelnicy mogli wziąć do rąk pierwszy numer "Super Expressu" mija właśnie 35 lat! I życzymy sobie, że co najmniej przez drugie tyle chcieli Państwo zaglądać na nasze łamy. Poniżej mogą Państwo zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniało się nasze logo i wygląd okładek!

Urodzinowy koncert Super Expressu - GOLEC uORKIESTRA & GROMEE