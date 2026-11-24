We wtorek (24 listopada) ruszył proces mężczyzny.

Oskarżony przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Jego wyjaśnienia oraz opinia biegłego ujawniły dramatyczne szczegóły tej sprawy.

Znęcał się nad swoją partnerką i zabił jej psa

Ciągnął psa za pojazdem. Oburzające nagranie

Do zdarzenia doszło 23 marca na trasie między Borowem a Grabowem w powiecie mrągowskim (woj. warmińsko-mazurskie). Jeden ze świadków nagrał motorowerzystę ciągnącego za sobą psa. Film trafił do internetu, wywołując ogromne oburzenie.

Rolnik chciał pozbyć się psa. Przerzucił go przez ogrodzenie

Jak się okazuje, Mieczysław K. dostał psa około dwóch lat wcześniej. Według jego wyjaśnień zwierzę miało przeganiać i dusić kury w gospodarstwie. Rolnik postanowił się go pozbyć. Wywiózł czworonoga do mieszkającej około trzech kilometrów dalej kobiety i przerzucił go przez ogrodzenie jej posesji. Zrobił to bez jej wiedzy i zgody.

Kiedy kobieta zorientowała się, co zrobił rolnik, zażądała, aby natychmiast zabrał zwierzę. Zagroziła, że powiadomi policję. Mieczysław K. początkowo nic sobie z tego nie robił. Dopiero interwencja dzielnicowego, który nakazał mu zabranie czworonoga, przyniosła skutek. Rolnik wsiadł na motorower, zabrał linkę i ruszył po psa. Przywiązał zwierzę do pojazdu i pojechał w kierunku swojego gospodarstwa. Kiedy dotarł na miejsce, pies już nie żył. Przez 3 km ciągnął za sobą psa. Martwego miał zakopać za stodołą.

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Biegły ujawnił, jak umierał pies

Wstrząsające szczegóły ujawnił przed sądem biegły, który badał zwłoki zwierzęcia. Z jego opinii wynika, że pies nie zginął natychmiast. Umierał w cierpieniach, a nawet po śmierci jego ciało było wleczone po ziemi. Obrażenia były potworne. Skóra została zdarta aż do mięsa. W pysku zwierzęcia znajdowały się ziemia i żwir. Na pytanie sądu o przyczynę śmierci biegły wskazał na uduszenie oraz krwawienie wewnątrzczaszkowe.

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Wychował siedmioro dzieci

Mieczysław K. dotychczas cieszył się dobrą opinią w swojej miejscowości. Przed laty był nawet ławnikiem sądowym. Uchodził za dobrego gospodarza, wychował siedmioro dzieci. Kontrola przeprowadzona po zdarzeniu nie wykazała nieprawidłowości w opiece nad pozostałymi zwierzętami w jego gospodarstwie. Teraz odpowiada przed sądem za brutalne znęcanie się nad własnym psem.

Po wyjściu z sali rozpraw wsparty na kulach rolnik nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Podkreślił jedynie, że żałuje tego, co zrobił. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Psu, którego przez dwa lata był właścicielem, życia już nikt nie przywróci.