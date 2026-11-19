Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wcześniejszą decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania.

Były starosta miał niemal promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Sąd wymierzył mu 5400 zł grzywny i trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Ma też zapłacić 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym.

Wyrok jest prawomocny.

„Chciał tylko przestawić auto”

Był sobotni poranek, 28 lutego. Na ulicy Szrajbera, w samym centrum Olsztyna, policjanci zatrzymali samochód prowadzony przez Dariusza I. Badania wykazały 0,48 i 0,47 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. To niemal promil. Ówczesny starosta tłumaczył, że zamierzał jedynie przestawić pojazd - jak się dowiedzieliśmy służbową Skodę. Dlaczego? Jak zauważył później sąd, sam nie potrafił tego dokładnie wyjaśnić.

Po ujawnieniu sprawy przez Super Express, Dariusz I., związany z Koalicją Obywatelską, przeprosił i w marcu zrezygnował z funkcji starosty. We wrześniu usłyszał rozstrzygnięcie, które dawało mu szansę. Sąd Rejonowy w Olsztynie warunkowo umorzył postępowanie na dwa lata próby. Orzekł roczny zakaz prowadzenia pojazdów i nakazał zapłatę 10 tys. zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Uznał, że zdarzenie było incydentem, a dotychczasowe życie oskarżonego przemawia na jego korzyść.

„Od takich osób po prostu więcej się wymaga”

Prokuratura złożyła apelację. I wygrała. Sąd odwoławczy nie miał wątpliwości: stopień winy i społecznej szkodliwości czynu był wysoki. Stężenie alkoholu niemal dwukrotnie przekraczało ustawowy próg nietrzeźwości. Do tego oskarżony prowadził w ścisłym centrum miasta, gdzie nawet w sobotę nie brakuje pieszych i kierowców. Stworzył realne zagrożenie dla innych.

- To nie była boczna droga, to było ścisłe centrum miasta, a kierowca miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu, to dużo - mówi prokurator Piotr Podgórski.

Nie pomogły pochlebne opinie ani wcześniejsza niekaralność. – Od takich osób po prostu więcej się wymaga – padło podczas ustnego uzasadnienia. Sąd podkreślił, że samorządowiec powinien dawać przykład. Nie był też w sytuacji, która zmuszałaby go do wsiadania za kierownicę. Chęć przestawienia auta niczego nie usprawiedliwiała.

Finał? 5400 zł grzywny, trzyletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i 5000 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok jest prawomocny. Zamiast warunkowego umorzenia jest skazanie, a zakaz prowadzenia wydłużył się trzykrotnie.

Po ogłoszeniu wyroku były starosta nie chciał go komentować. Jeszcze we wrześniu dobra opinia otworzyła mu drogę do uniknięcia skazania. Dwa miesiące później tę furtkę zatrzasnął prawomocny wyrok. Trzy lata bez możliwości prowadzenia samochodu i skazanie, którego chciał uniknąć. Sąd wysłał jasny sygnał: publiczna funkcja nie daje taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie. Zobowiązuje do dawania przykładu. A dobra opinia? Tym razem nie wystarczyła.

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