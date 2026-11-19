Pogoda w Olsztynie: 20-22 listopada

Mieszkańcy Olsztyna w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Aura będzie się dynamicznie zmieniać z dnia na dzień, przeplatając deszczowe chmury z bezchmurnym niebem. Piątek przyniesie najwyższą temperaturę, ale też opady, sobota zaoferuje słońce okupione mrozem, a niedziela ponownie schowa miasto pod warstwą chmur. Największe różnice odczuwalne będą w temperaturach, które w najchłodniejszym momencie spadną poniżej zera.

Deszczowy i najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się w Olsztynie pod znakiem chmur i opadów, które mogą pokrzyżować plany na spędzenie czasu na zewnątrz. W piątek, 20 listopada, prognozowany jest słaby, ale odczuwalny deszcz. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień całego weekendu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą wartości sięgające około 7 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie jednak wyraźne ochłodzenie w okolice zera. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 5 m/s.

Słoneczna sobota z porannym mrozem

Sobota, 21 listopada, przyniesie kluczową i bardzo wyczekiwaną zmianę w pogodzie. Tego dnia nad Olsztynem pojawi się bezchmurne niebo, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się dużą ilością słońca. Niestety, będzie to najzimniejszy dzień weekendu. Noc z piątku na sobotę przyniesie przymrozek – temperatura spadnie do około -2 stopni Celsjusza, co oznacza, że poranek będzie mroźny. W ciągu dnia słońce ogrzeje powietrze maksymalnie do 4°C. Warto więc ubrać się cieplej. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość około 5 m/s.

Powrót chmur i opadów w niedzielę

Słoneczna aura nie utrzyma się niestety długo. Już w niedzielę, 22 listopada, do Olsztyna wrócą chmury i słabe opady deszczu, kończąc pogodny przerywnik. Będzie też chłodno, a odczucie zimna spotęguje wiatr. Temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 3 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do zaledwie około 1°C. Tego dnia wiatr wyraźnie przybierze na sile i będzie to najbardziej wietrzny dzień weekendu. Jego średnia prędkość może dochodzić do 6 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Jak spędzić ten weekend w Olsztynie?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu i przygotowanie się na różne scenariusze. Deszczowy piątek i niedziela to dobra okazja, by skorzystać z oferty kulturalnej miasta, wybrać się do kina lub spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni. To także dobry moment na nadrobienie zaległości w domu. Z kolei sobota, mimo niskiej temperatury, będzie idealnym dniem na aktywność na świeżym powietrzu. Słoneczna pogoda zachęca do długiego spaceru po parku, wycieczki do lasu czy przechadzki wzdłuż malowniczych jezior. Warto jednak pamiętać o ciepłym ubraniu, czapce i rękawiczkach, zwłaszcza o poranku, gdy krajobraz może być pokryty szronem.

Dane pogodowe: OpenWeather