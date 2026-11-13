Ciosy nożem, pałką i rana sięgająca mózgu. Tak Artur zabił ojca! Policja już wcześniej interesowała się tą rodziną

Dramat rozegrał się 10 listopada we wsi Krzywe (województwo warmińsko-mazurskie). Jak nieoficjalnie dowiedział się „Super Express”, Artur S. (30 l.), ojciec trójki dzieci, wcześniej mieszkał w okolicach Giżycka. Dwa tygodnie przed zbrodnią przeprowadził się do rodziców. Według naszych informacji w rodzinie nie działo się dobrze. Między domownikami miało dochodzić do konfliktów.

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Szokujące zabójstwo pod Mrągowem

Tamtego dnia wybuchła awantura. Jej finał był makabryczny. Wiesław S., pracownik leśny zginął we własnym domu. Sekcja zwłok wykazała liczne rany cięte, kłute i tłuczone. Obrażenia obejmowały głowę, ręce, nogi i klatkę piersiową. Ofiara miała także połamane żebra.

- Bezpośrednią przyczyną zgonu były liczne rany cięte w obrębie głowy, z których doszło do masywnego krwawienia, oraz jedna rana drążąca aż do mózgu, z uszkodzeniem tkanki mózgowej - mówi "Super Expressowi" Daniel Brodowski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Olsztynie.

Według śledczych syn zadawał ojcu ciosy nożem, kijem i pałką. Niewykluczone, że używał też innych narzędzi. 64-latek zmarł na miejscu.

Podczas awantury w mieszkaniu była również żona ofiary, a zarazem matka podejrzanego. Kobieta opuściła jednak dom i, jak zaznaczają śledczy nie widziała bezpośrednio zabójstwa. To ona wezwała policję. Na ratunek dla jej męża było już za późno.

12 listopada Artur S. usłyszał zarzut zabójstwa. Przed prokuratorem przyznał się do jego popełnienia i złożył wyjaśnienia.

- Te wyjaśnienia w ogólnym zarysie korespondują ze zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym - potwierdza Brodowski.

Dlaczego doszło do tak brutalnej zbrodni? Śledczy na razie nie ujawniają motywu. Sprawdzają też, czy 30-latek był pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Pobrano mu krew do badań.

Niepokojące są jednak informacje o tym, co wcześniej działo się w tej rodzinie. Policja potwierdziła, że dochodziło tam do interwencji. Czy ktoś mógł dostrzec zagrożenie, zanim doszło do najgorszego?

- W ramach tego postępowania będą badane oczywiście wszelkie okoliczności, również związane z ewentualnymi wcześniejszymi interwencjami - zapewnia naszego reportera rzecznik prokuratury.

Artur S. nie był wcześniej karany ani objęty postępowaniem przygotowawczym. Śledczy wystąpili o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Grozi mu nawet dożywocie.

Wiesław S. nie żyje. Jego syn przyznał się do zabójstwa. Teraz pozostaje pytanie, które rzuca cień na wydarzenia w Krzywem: czy wcześniejsze policyjne interwencje były sygnałem ostrzegawczym i czy tej tragedii można było zapobiec?

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