To może być prawdziwa rewolucja! Zamiast kolejnego miejsca pełnego kłótni i wzajemnych oskarżeń, elblążanin proponuje internet, w którym na pierwszym miejscu stoi człowiek. Bez hejtu, fałszywych informacji i bezwzględnych algorytmów.

Z Elbląga na podbój internetu!

Tomasz Paradowski nie jest nowicjuszem w świecie technologii. Pierwszą firmę informatyczną założył już w wieku 21 lat. Dziś, po ponad dwóch dekadach doświadczeń, mierzy znacznie wyżej.

Jego pomysł to Mordeczka.ai, nowa polska platforma społecznościowa, która ma działać na zupełnie innych zasadach niż popularne serwisy. I choć nazwa może wywoływać uśmiech, za projektem kryją się całkiem poważne ambicje.

Koniec z hejtem? Jeden przycisk ma ratować użytkowników!

Jednym z najbardziej niezwykłych rozwiązań ma być specjalny przycisk SOS. Kiedy ktoś padnie ofiarą internetowej nagonki, będzie mógł zatrzymać dyskusję i zgłosić atak.

Twórcy chcą również ograniczyć rozpowszechnianie fake newsów. Szczególne zasady mają dotyczyć materiałów politycznych i wydarzeń przedstawianych za pomocą sztucznej inteligencji. Platforma ma także blokować brutalne treści oraz promocję hazardu i alkoholu.

Ale to nie wszystko!

Paradowski przekonał się na własnej skórze, jak bolesne mogą być decyzje internetowych gigantów. - Zablokowali mi konta na TikToku, przez to poniosłem ogromne straty finansowe. Wtedy zrodził się pomysł, który dziś wdrożyłem- mówi Paradowski.

Idea jest taka, że to ludzie będą decydowali o blokadzie użytkowników, a nie tylko bezduszne boty-dodaje.

Internetowi giganci mają się czego obawiać?

Mordeczka.ai ma również dawać nowe możliwości zarabiania twórcom internetowym. Będą mogli promować własne sklepy bez prowizji od sprzedaży, a także otrzymywać drobne wpłaty od swoich fanów.

Platforma działa przez przeglądarkę internetową, również na telefonach. Nie trzeba pobierać jej ze sklepów z aplikacjami.

Oficjalny start zapowiedziano na 1 grudnia 2026 roku. Na razie projekt jest testowany. Dopiero użytkownicy pokażą, czy ambitne obietnice uda się spełnić.

Jedno jest pewne. Elblążanin ma odwagę marzyć naprawdę wysoko! Podczas gdy internetowi giganci walczą o nasze kliknięcia, on chce zawalczyć o coś znacznie cenniejszego: normalność i wzajemny szacunek. Czy niepozorna „Mordeczka” z Elbląga ma szansę stać się nową królową polskiego internetu?

8