Rafał Trzaskowski wręczył akt małżeństwa znanej parze gejów. "Mąż i Mąż"

"Warszawa jest dla wszystkich"

Prezydent Warszawy wręczył transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa dwóm znanym internetowym influencerom gejowskim. Jakub i Dawid odebrali dokument z rąk włodarza stolicy podczas uroczystego wydarzenia, którym zarówno oni, jak i sam Trzaskowski, pochwalili się w sieci.

"Odebranie polskiego aktu małżeństwa z rąk prezydenta Rafał Trzaskowski, to prawie jakbyśmy wzięli ślub w Polsce. (...) Mąż i Mąż - wreszcie po polsku. To brzmi dumnie!" - napisała para w swoich social mediach, przy okazji przytaczając anegdotę zza kulis:

"Z tej okazji założyliśmy nasze ślubne garnitury. Podobno, gdy zobaczył nas asystent prezydenta, to najpierw pobiegł do Rafała Trzaskowskiego ze słowami: "Chłopaki na elegancko - załóż krawat". Po tylu latach czekania chcieliśmy tej chwili nadać znaczenie" - opisali, wspominając, że faktyczny ślub wzięli 9 lat temu w Portugalii.

Z kolei sam Trzaskowski w swoim wpisie podkreślił, że "Warszawa jest dla wszystkich" i jego celem jest tworzenie miasta, w którym każdy może czuć się bezpiecznie i być traktowany z równym szacunkiem.

Warszawa umożliwia transkrypcję aktów małżeństw homoseksualnych

W maju tego roku Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Było to pierwsze wydarzenie w Polsce, gdzie zgodnie z prawem małżeństwa osób tej samej płci nie są legalne.

Stołeczny ratusz uzasadniał swą decyzję wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które nakazały dokonywanie przez polskie urzędy stanu cywilnego transkrypcji dokumentów potwierdzających małżeństwa par jednopłciowych zawarte za granicą.

Podobny zapis zawierała rządowa ustawa o statusie osoby najbliższej, która de facto dopuszczała formalizację związków homoseksualnych w Polsce. Przyjęta przez Sejm została jednak zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Kwestia transkrypcji homoseksualnych aktów małżeństw budzi wielkie emocje; wiele samorządów nie uznaje decyzji warszawskich urzędów, stając na stanowisku, że nakaz przenoszenia na grunt polski tego typu dokumentów zza granicy to naruszenie naszej konstytucji, która wprost mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny (art. 18).

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