„Ranczo” wraca na ekrany po dekadzie. Pierwszy zwiastun nowego sezonu podzielił widzów

Nowy sezon serialu „Ranczo” w Telewizji Polskiej. Kto znalazł się w obsadzie?

Jeden z najpopularniejszych polskich seriali wraca na antenę Telewizji Polskiej po dziesięcioletniej nieobecności. Za realizację jedenastej, zamykającej całą historię odsłony „Rancza” pod tytułem „Zemsta wiedźm”, odpowiadają dokładnie ci sami twórcy, którzy wypracowali sukces poprzednich sezonów produkcji.

Reżyserią ponownie zajął się Wojciech Adamczyk. Podstawą do nakręcenia nowych odcinków stał się scenusz stworzony lata temu przez Andrzeja Grembowicza, który współtworzył tę produkcję od samego początku, a zmarł w 2018 roku.

W swoje dawne postacie wcieliła się niemal cała żyjąca część oryginalnej obsady aktorskiej. Na ekranie ponownie pojawią się między innymi Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Marta Lipińska oraz Katarzyna Żak.

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Zwiastun „Ranczo. Zemsta wiedźm” budzi kontrowersje. Kiedy premiera nowych odcinków?

W latach 2006-2016, kiedy TVP emitowało pierwotne odcinki „Rancza”, serial bił rekordy popularności, a zainteresowanie nim nie spadło nawet długo po zakończeniu produkcji. Tytuł zyskał miano kultowego, a dla wielu wiernych widzów nieustanne powtarzanie wszystkich sezonów stało się niemal codziennym rytuałem.

Sympatycy produkcji przez lata liczyli na kontynuację losów bohaterów, doceniając sielski i humorystyczny klimat oraz świetne dialogi, którym towarzyszyła zapadająca w pamięć muzyka i doskonała gra aktorska. Wkrótce te oczekiwania doczekają się realizacji.

Opublikowany niedawno w internecie pierwszy zwiastun nowej serii natychmiast wywołał gorącą dyskusję. Zgodnie z przewidywaniami widzowie podzielili się na dwa obozy, z których jeden niecierpliwie odlicza czas do emisji, a drugi obawia się powtórki z historii wielu innych kultowych dzieł, których powroty po latach kończyły się drastycznym spadkiem formy i zawodem fanów.

Sceptyczni komentujący wytykają twórcom przede wszystkim inną pracę kamery i zmienioną kolorystykę obrazu, co w ich ocenie pozbawia serial dawnego, wyjątkowego uroku. Krytyka spadła również na zbyt przerysowaną zdaniem części widzów grę aktorską, zaprezentowane wątki fabularne jak ten z udziałem wiedźm zjeżdżających do Wilkowyj na rodzaj sabatu, a także na dołączenie Daniela Olbrychskiego do kultowego składu zasiadającego na sklepowej ławeczce.

Telewizja Polska pokaże pierwszy z sześciu nowych epizodów w niedzielę 6 grudnia o godzinie 20:25 na antenie TVP1 oraz w serwisie TVP VOD. Mikołajkowa premiera z pewnością przyniesie ogromne emocje i tysiące internetowych komentarzy, które ostatecznie pokażą, jakie nastroje dominują wśród publiczności.