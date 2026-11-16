Przyjechał do Polski z Indii. Następnego dnia nie żył. Zjadły go zwierzęta?

Widok wskazywał na brutalną zbrodnię

Ciało mężczyzny znaleziono w piątek rano 2 października w Parku Pięciu Sióstr, nieopodal Dworca Zachodniego. Około godz. 7 zauważył je przypadkowy przechodzień.

Zwłoki leżały w zaroślach, niedaleko przystanku autobusowego, po stronie Alej Jerozolimskich. Świadek nie dotykał ciała ani znajdujących się wokół niego przedmiotów. Natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Ciało miało rozległe uszkodzenia twarzy. Ubytki tkanek były na tyle poważne, że początkowo nie można było wykluczyć brutalnego pobicia albo morderstwa.

– Miał widoczne obrażenia, zmasakrowaną twarz. Wokół niego były porozrzucane różne przedmioty – relacjonował wtedy przechodzień, który dokonał odkrycia.

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Tajemnica śmierci 31-latka z Indii rozwiązana

Funkcjonariusze ustalili, że zmarły miał 31 lat i był obywatelem Indii. Według przekazanych informacji przyjechał do Polski 1 października. Kilka godzin później najpewniej już nie żył.

Kluczowe znaczenie dla rozwiązania tej sprawy miały oględziny i sekcja zwłok. Ich wyniki nie potwierdziły podejrzenia, że 31-latek został pobity lub zamordowany.

– Oględziny i otwarcie zwłok nie wykazały obrażeń, które wskazywałyby na przyczynienie się osób trzecich do śmierci pokrzywdzonego – przekazał „Super Expressowi” prok. Piotr Antonii Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Biegli ustalili, że bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny były naturalne przyczyny chorobowe. Prokuratura nie podała, o jaką dokładnie chorobę chodziło. Nie przekazano również, czy 31-latek wcześniej się leczył albo zgłaszał problemy zdrowotne.

Jednak co w takim razie zmasakrowało ciało mężczyzny?

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Zwierzęta ucztowały na ciele

Ubytki tkanek na twarzy oraz lewej ręce najprawdopodobniej nie powstały wskutek pobicia, wykorzystania niebezpiecznego narzędzia ani napaści. Według prokuratury były następstwem... żerowania zwierząt już po śmierci mężczyzny, co potwierdza prok. Skiba.

Nieoficjalnie słyszymy, że odpowiedzialne za zjedzenie fragmentu ciała mogą być podróżujące po okolicy dziki i ptaki, zamieszkujące park.

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Prokuratura nie znalazła podstaw, aby uznać, że ktoś przyczynił się do śmierci 31-latka. Wszystko wskazuje na nagły zgon z przyczyn chorobowych. Najważniejsza wątpliwość została wyjaśniona. Mężczyzna nie padł ofiarą brutalnego zabójstwa.