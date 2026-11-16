Zobaczyli go siedzącego na ławce. Ich decyzja uratowała mu życie

Niemal nie reagował na pytania

Do dramatycznej interwencji doszło 9 listopada w rejonie pętli tramwajowej Annopol na Białołęce. Strażnicy miejscy z VI Oddziału Terenowego otrzymali zgłoszenie dotyczące osoby w kryzysie bezdomności przebywającej na zewnątrz podczas ujemnej temperatury.

Funkcjonariusze po kilku minutach dotarli na miejsce. Na jednej z ławek zauważyli siedzącego mężczyznę w wieku około 40 lat.

Stan mężczyzny od razu wzbudził niepokój strażników. Kontakt z nim był bardzo utrudniony. Nie odpowiadał na zadawane pytania i nie był w stanie samodzielnie podnieść się z ławki.

Jego twarz była sina, dłonie zimne w dotyku, a całe ciało drżało. Zdaniem mundurowych wszystko wskazywało na poważne wychłodzenie organizmu. Strażnicy natychmiast wezwali karetkę pogotowia i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy.

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Okryli go kocem termicznym. Potwierdzono hipotermię

Funkcjonariusze okryli mężczyznę kocem termicznym. Następnie ostrożnie przenieśli go z ławki do wnętrza radiowozu. Ogrzane wnętrze samochodu chroniło 40-latka przed dalszym działaniem mrozu. Strażnicy przez cały czas obserwowali jego stan i sprawdzali, czy nie dochodzi do kolejnego pogorszenia.

Nie pozostawili mężczyzny samego aż do przyjazdu pogotowia. Zapewniali mu również wsparcie i próbowali utrzymać z nim kontakt.

Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników. Badanie potwierdziło hipotermię, czyli niebezpieczne wychłodzenie organizmu. Stan około 40-latka wymagał leczenia szpitalnego. Mężczyzna został zabrany karetką do placówki medycznej.

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Ławka mogła stać się jego grobem

Postępująca hipotermia prowadzi do osłabienia, zaburzeń świadomości i utraty zdolności samodzielnego poruszania się. Osoba wychłodzona może nie być w stanie poprosić o pomoc, zadzwonić pod numer alarmowy ani dotrzeć do ogrzewanego pomieszczenia.

Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla osób pozostających bez dachu nad głową. Niebezpieczne są nie tylko noce z silnym mrozem. Do poważnego wychłodzenia może dojść także przy temperaturze powyżej zera, szczególnie gdy ubranie jest mokre, wieje silny wiatr albo człowiek pozostaje przez długi czas bez ruchu.

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