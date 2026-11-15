Prowokacyjne napisy na pomnikach w Warszawie. Wcześniej do podobnych ataków doszło w Gdańsku

Prowokacyjne napisy pojawiły się na dwóch pomnikach w Warszawie.

Policjanci przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki.

Ambasada Ukrainy wskazuje na możliwy związek podobnych prowokacji z rosyjską wojną hybrydową.

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„Slava UPA” na pomnikach w stolicy

Czerwone napisy pojawiły się na pomniku Bohaterów Getta przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz na pomniku Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, znajdującym się na Skwerze Więźniów Politycznych Stalinizmu.

Policja otrzymała zgłoszenie i rozpoczęła działania na miejscu. W sobotę pracowała tam grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze próbują ustalić, kto stoi za dewastacją.

– Jeżeli będą ustaleni sprawcy i zatrzymani, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania – przekazał PAP mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Żydowski Instytut Historyczny ostro potępia dewastację

Do sprawy odniósł się Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. W swoim oświadczeniu nazwał zniszczenie pomnika Bohaterów Getta haniebnym atakiem na pamięć o ofiarach Zagłady i bohaterach żydowskiego oporu. Podobne akty wandalizmu dotknęły już 11 pomników w czterech polskich miastach.

Ambasada Ukrainy ostrzega przed prowokacjami

Stanowisko zajęła również Ambasada Ukrainy w Polsce. Według placówki dewastowanie miejsc pamięci może być elementem rosyjskiej wojny hybrydowej, której celem jest wywoływanie napięć w państwach europejskich, szczególnie w Polsce.

Ambasada zaapelowała do Ukraińców mieszkających w Polsce, by nie przyjmowali propozycji zarobku za malowanie napisów, niszczenie pomników czy wykonywanie innych nielegalnych zleceń. Przypomniała, że obietnica wynagrodzenia nie zwalnia z odpowiedzialności karnej.

„Szanujmy prawo kraju, w którym przebywamy, pamięć historyczną oraz wzajemną godność” – napisano w oświadczeniu.

Podobne napisy pojawiły się wcześniej w Trójmieście

To nie pierwszy taki przypadek w Polsce. W Gdańsku i innych miejscowościach Trójmiasta napisy „Slava UPA” wymalowano na siedmiu pomnikach. W środę zatrzymano w tej sprawie 17-letniego obywatela Ukrainy. Usłyszał zarzuty dotyczące niszczenia pomników i propagowania ustroju totalitarnego.

Jak informował serwis Trójmiasto.pl, na jednym z kanałów komunikatora Telegram oferowano 500 dolarów za namalowanie prowokacyjnych haseł i umieszczenie kodów QR na pomnikach. Dziennikarz białoruskiego serwisu MOST, w ramach prowokacji reporterskiej, skontaktował się ze zleceniodawcą. Według ustaleń portalu miał on planować podobne działania w kolejnych polskich miastach.

W Warszawie policja nadal ustala, kto odpowiada za zniszczenie dwóch stołecznych pomników.