Polak szpiegujący w Grecji. Zatrzymany mieszkał przy bazie wojskowej i robił zdjęcia

Zatrzymanie Polaka w Grecji

Resort dyplomacji potwierdził, że greckie służby zatrzymały obywatela Polski. Sprawa jest obecnie analizowana, a służby prowadzą działania wyjaśniające.

- Mamy potwierdzenie zatrzymania naszego obywatela. Prowadzone są czynności wyjaśniające. Po ich zakończeniu zapadnie decyzja, czy zarzuty zostaną postawione - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Według wcześniejszych informacji przekazanych przez agencję AFP, mężczyzna został zatrzymany w pobliżu strategicznych instalacji marynarki wojennej znajdujących się w zatoce Suda na Krecie. Z kolei grecki portal „Kathimerini” podał, że Polak jest podejrzewany o działalność szpiegowską.

58-letniego mężczyznę zatrzymano w Chanii po tym, jak lokalne władze otrzymały zgłoszenie, że fotografował znajdujące się w okolicy obiekty wojskowe.

Mieszkał blisko bazy wojskowej

Z ustaleń greckich mediów wynika, że mężczyzna od kilku miesięcy przebywał w rejonie bazy wojskowej w Sudzie. Mieszkał w nadmorskiej miejscowości Marathi, położonej niedaleko strategicznych instalacji marynarki wojennej.

Według informacji portalu Greek City Times Polak przebywał w Grecji około czterech miesięcy, z czego dwa ostatnie spędził na Krecie. Poruszał się samochodem z polskimi tablicami rejestracyjnymi i mieszkał w przyczepie kempingowej. W tym czasie miał fotografować nabrzeża znajdujące się na terenie bazy wojskowej.

Do zatrzymania doszło po zgłoszeniu jednego z mieszkańców, który zauważył podejrzane zachowanie mężczyzny. Z przekazywanych informacji wynika jednak, że zatrzymany zaprzecza wszystkim stawianym mu podejrzeniom.

Podejrzenia o szpiegostwo

Po otrzymaniu zgłoszenia sprawa została przekazana policji oraz straży przybrzeżnej, które zatrzymały mężczyznę w czwartek rano. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi grecka Narodowa Służba Wywiadowcza.

Polak miał fotografować okręty wojskowe wpływające do bazy w Sudzie. Obiekt ten jest wykorzystywany nie tylko przez grecką marynarkę wojenną, lecz także przez siły NATO, w tym amerykańskie.

Według nieoficjalnych informacji wykonane zdjęcia miały być następnie przesyłane do Polski.

Wrażliwy rejon i wcześniejsze zatrzymania

Baza w Sudzie ma ogromne znaczenie strategiczne. W ostatnim czasie przebywał tam m.in. amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford, który zawinął do portu na dwa dni przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego.

To nie pierwszy przypadek podejrzeń o działalność szpiegowską w tej okolicy. W ubiegłym roku w pobliżu tej samej bazy zatrzymano 36-letniego obywatela Gruzji. Mężczyzna został skazany za nielegalny pobyt w kraju, a greckie służby badały również, czy zbierał informacje dla Iranu.

W podobnej sprawie zatrzymano także obywatela Azerbejdżanu, który miał w telefonie liczne zdjęcia instalacji wojskowych w Sudzie.

Z kolei na początku marca cypryjskie media informowały o zatrzymaniu osoby podejrzanej o obserwowanie brytyjskiej bazy wojskowej w Akrotiri na Cyprze. Według ustaleń mogła ona utrzymywać kontakty z irańskim wywiadem.

