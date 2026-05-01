Został milionerem przed samą majówką! "Wydrapał" sobie fortunę!

Milion w BIG ZDRAP! Szczęście uśmiechnęło się w Warszawie

Jak poinformował Totalizator Sportowy, w czwartek, 30 kwietnia w warszawskim punkcie LOTTO przy ul. Wrzeciono 41 padła główna wygrana w zdrapce BIG ZDRAP. Szczęśliwiec, który kupił los za 20 złotych, wydrapał okrągły milion złotych.

To wygrana, która potrafi odmienić życie w jeden wieczór — i z pewnością odmieniła majówkowe plany zwycięzcy. Weekendowy wyjazd? Egzotyczne wakacje? A może realizacja długo odkładanych marzeń? Teraz wszystko jest możliwe.

Warszawa znów na mapie wielkich wygranych

To nie pierwsza spektakularna wygrana w stolicy. Totalizator przypomina, że najwyższa zdrapana kwota w Warszawie padła 3 czerwca ubiegłego roku — było to 2 000 000 zł w zdrapce 2 000 000 ZŁ W CASHU.

Stolica zdecydowanie sprzyja graczom, a kwietniowe statystyki tylko to potwierdzają.

Kwietniowy wysyp wygranych

W samym kwietniu w całej Polsce padło 21 głównych wygranych w zdrapkach. Wśród nich znalazły się dwie wygrane o wartości miliona złotych — w tym ta najświeższa, warszawska.

To pokazuje, że grając w zdrapki, naprawdę można trafić na swoją chwilę szczęścia.

Dlaczego Polacy kochają zdrapki?

Totalizator Sportowy podkreśla, że zdrapki to nie tylko szansa na wygraną, ale przede wszystkim dobra zabawa i pozytywna energia.

Ogromna różnorodność — od ceny, przez grafikę, po temat i styl gry — sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co tydzień pojawia się nowa zdrapka, a od 1999 roku na rynek trafiło już 795 różnych loterii.

To właśnie ta różnorodność i element niespodzianki sprawiają, że zdrapki od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.

Milion za 20 złotych — historia, która inspiruje

Jedna decyzja, jeden los, jedno pociągnięcie monetą — i życie może zmienić się w mgnieniu oka. Warszawski zwycięzca właśnie tego doświadczył.

A reszta? Cóż, reszta to już tylko kwestia wyobraźni i odwagi, by spełniać marzenia.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie