Gigantyczny pożar hałdy plastiku w Nowym Modlinie! 21 zastępów straży walczy z żywiołem

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-05-01 15:43

W Nowym Modlinie w woj. mazowieckim płonie ogromna hałda plastikowych odpadów. Z ogniem walczy już 21 zastępów straży pożarnej, w tym grupa chemiczno‑ekologiczna. Jak podaje PAP, pożar wciąż nie został opanowany.

Pożar wysypiska śmieci w Nowym Modlinie
Pożar wybuchł w piątek po południu (1 maja) w miejscowości Nowy Modlin w powiecie nowodworskim. Jak przekazał PAP oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, kpt. Paweł Plągowski, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 13.19.

Pali się hałda plastikowych odpadów o wymiarach 100x60 metrów. Na miejscu działa 21 zastępów Straży Pożarnej. Pożar nie został jeszcze opanowany – powiedział PAP rzecznik.

Na miejscu pracują strażacy z trzech powiatów: nowodworskiego, legionowskiego i warszawskiego zachodniego. Ze względu na charakter pożaru – tworzywa sztuczne, które podczas spalania wydzielają toksyczne substancje – do akcji skierowano również specjalistyczną grupę chemiczno‑ekologiczną.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o zagrożeniu dla okolicznych zabudowań, jednak służby pozostają w pełnej gotowości. Działania gaśnicze mogą potrwać wiele godzin.

Pożar jest wciąż rozwijający się, a strażacy apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia ze względu na toksyczny dym i pracę ciężkiego sprzętu.

