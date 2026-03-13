Zatrzymali metro, pomalowali wagony. Sprawcy dziwnego incydentu usłyszeli zarzuty

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-03-13 15:58

Czworo obywateli Hiszpanii zostało zatrzymanych po tym, jak pomalowali dwa wagony warszawskiego metra. Prokuratura postawiła im zarzuty związane z umyślnym zakłóceniem działania transportu publicznego oraz zniszczeniem mienia. Śledczy złożyli również wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu.

Zatrzymali metro, pomalowali wagony. Sprawcy dziwnego incydentu usłyszeli zarzuty

Autor: A. Kisiel

Awaryjne zatrzymanie metra i ucieczka

Do zdarzenia doszło w środę w Warszawie. Cztery osoby zatrzymały pociąg metra na stacji Wawrzyszew, używając hamulca awaryjnego. Następnie otworzyły drzwi wagonu od strony torów. Wykorzystując tę sytuację, pomalowały dwa wagony metra, po czym próbowały uciec z miejsca zdarzenia.

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, natomiast kobietę ujęli strażnicy miejscy. Jak ustalono, wszystkie zatrzymane osoby są obywatelami Hiszpanii.

Straty i zarzuty

Incydent spowodował poważne utrudnienia w funkcjonowaniu warszawskiego metra. Na linii M1 pociągi kursowały jedynie na skróconym odcinku, a dla pasażerów uruchomiono komunikację zastępczą. Łączne straty oszacowano na ponad 90 tys. zł.

– Zakłócenie funkcjonowania metra i wstrzymanie ruchu pociągów oszacowano na 82 tys. zł, uruchomienie komunikacji zastępczej – 5,5 tys. zł, uszkodzenie dwóch wagonów metra – 4,3 tys. zł – przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z bielańskiej policji.

– Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty polegające na umyślnym zakłócaniu funkcjonowania transportu publicznego oraz zniszczeniu mienia. Działali bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego – zaznaczyła policjantka. Grozi im do 8 lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec wszystkich zatrzymanych tymczasowego aresztu.

