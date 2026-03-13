Warszawa bez wody, lepiej się przygotować. Sprawdź, kiedy i gdzie zakręcą krany

Alicja Franczuk
2026-03-13 15:46

To bardzo ważny komunikat dla Warszawiaków i Warszawianek - w części stolicy nie będzie wody! Planowane przez MPWiK przerwy w dostawie obejmą m.in. Bemowo, Mokotów, Wilanów i Ochotę. Przygotowaliśmy informator z wyszczególnionymi nazwami ulic, na których w najbliższych dniach będą utrudnienia w dostępie do bieżącej wody. Przerwa w dostawie dotyczy okresu od 14 do 24 marca 2026 roku. Nie daj się zaskoczyć utrudnieniom!

Przerwy w dostawie wody w Warszawie

Przerwy w dostawie wody czekają mieszkańców aż dziewięciu dzielnic w Warszawie. MPWiK poinformował o planowanych wyłączeniach m.in. na Bemowie, Ochocie, Mokotowie i w Wilanowie. Mieszkańcy stolicy muszą być więc przygotowani na utrudnienia. Przez pewien czas mieszkańcy niektórych rejonów Warszawy nie będą mogli zrobić prania, wziąć kąpieli, pozmywać naczyń czy nawet umyć rąk.

Jak przygotować się na przerwy w dostawie wody? Praktyczny poradnik dla mieszkańców

Brak bieżącej wody to nie tylko problem z piciem czy gotowaniem, ale także z podstawowymi czynnościami higienicznymi. Odpowiednie przygotowanie pozwoli jednak zminimalizować niedogodności i przejść przez ten czas komfortowo. Oto praktyczny poradnik, jak skutecznie przygotować się na przerwę w dostawie wody:

  • Zgromadź zapasy wody pitnej
  • Przygotuj wodę do celów higienicznych i sanitarnych
  • Umyj naczynia i zrób pranie z wyprzedzeniem
  • Zaplanuj posiłki
  • Zabezpiecz urządzenia AGD
  • Informuj domowników
  • Monitoruj komunikaty
  • Pamiętaj o zwierzętach domowych

Co zrobić po wznowieniu dostaw wody?

Po ponownym uruchomieniu sieci wodociągowej woda może być początkowo zabarwiona lub mieć zmieniony zapach. To normalne. Wystarczy odkręcić kran i pozwolić wodzie swobodnie spływać przez kilka minut, aż stanie się czysta i przejrzysta. Dopiero wtedy można używać jej do picia i gotowania.

Kiedy przerwy w dostawie wody w Warszawie?

Pierwsze przerwy w dostawie wody MPWiK zaplanował już na 14 marca 2026 roku. Dla ułatwienia przygotowaliśmy informator, w którym publikujemy szczegółowe informacje dotyczące przerw w dostawie wody w konkretnych dzielnicach Warszawy. Szczegóły publikujemy w poniższej galerii.

Proekologiczna pasieka rzeszowskiego MPWiK
