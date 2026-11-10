Dwóch obywateli Ukrainy w rękach ABW. Chodzi o szpiegostwo i działania dywersyjne

ABW zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy.

Mężczyźni są podejrzewani o szpiegostwo i działania dywersyjne.

Według Tomasza Siemoniaka ich działania miały być zlecane przez rosyjskie służby specjalne.

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ABW zatrzymała dwóch Ukraińców. Mieli fotografować obiekty wojskowe

O zatrzymaniu poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Funkcjonariusze ABW ujęli dwóch obywateli Ukrainy w Mińsku Mazowieckim. Mężczyźni mają 24 i 25 lat.

Według ustaleń służb podejrzani rozpoznawali obiekty infrastruktury krytycznej oraz wojskowej na terenie Polski i wykonywali im zdjęcia. Usłyszeli również zarzuty dotyczące podpaleń pojazdów. Śledczy podejrzewają, że działania te realizowali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Zmieniali tablice rejestracyjne. Chodziło o skierowanie podejrzeń na Ukrainę?

W sprawie pojawił się również wątek prób zmylenia służb i opinii publicznej. Według ustaleń ABW mężczyźni zmieniali numery rejestracyjne używanych pojazdów na takie, które przypominały oznaczenia stosowane w samochodach ukraińskiej armii.

„Zabieg ten mógł mieć na celu utrudnienie ustalenia rzeczywistego tła zdarzeń, a przede wszystkim skierowanie podejrzeń na stronę ukraińską, co mogłoby być wykorzystywane do szerzenia dezinformacji” - zaznaczył Siemoniak.

Wynagrodzenie otrzymywali w kryptowalutach. Grozi im dożywocie

Minister przekazał również, że podejrzani otrzymywali wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań. Część płatności miała być realizowana w kryptowalutach.

Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Zarzucane im przestępstwa zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności.